ИАЦ «Альпари»: Нефть надавила на котировки российских акций

К вечеру понедельника, 5 апреля, российский фондовый рынок снижался. Индекс РТС понизился на 0,8%, а рублёвый индекс МосБиржи просел посильнее, на 1,08%.

На котировки акций давят падающие цены на нефть и нарастающая санкционная угроза. На уровне различных министерств и ведомств усиливается изоляционистская риторика, в том числе обсуждаются сценарии возможного отключения России от SWIFT и создание собственной новой системы трансграничных переводов. Кроме того, карантинные ограничения в европейских странах также вызывают беспокойства относительно скорейшего восстановления мировой экономики и роста цен на сырьё.

Лидером роста на падающем рынке сегодня являются акции «ТМК» (+4,36%), банка «ВТБ» (+2,51%) и девелоперской группы «ЛСР» (+1,9%). Динамику хуже рынка в понедельник показали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», снизившиеся на 3,24%, и «ЛУКОЙЛа» (-2,48%).

Российский рубль в понедельник показывал неоднозначную динамику, укрепляясь к доллару США и немного снижаясь к евро. По отношению к доллару рубль к вечеру торгового дня подорожал на 0,25%, а по отношению к евро упал на 0,11%.

Нефть марки Brent в понедельник с утра резко шла вниз, к вечеру потеряв 2,8% стоимости и опустившись ниже $63 за баррель, видимо, на опасениях медленного восстановления мирового спроса на нефть.

Мы полагаем, что завтра индекс РТС может провести торги в диапазоне 1440-1470 пунктов, а индекс МосБиржи – в интервале значений 3510-3550 пунктов. По курсу доллара к рублю ожидаем на завтра 76-77 руб., а по курсу евро — 89,5-91 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»