ИАЦ «Альпари»: Снижение нефтяных котировок не дает рублю укрепиться

В понедельник, 5 апреля, рубль подорожал к доллару США, сдав позиции другим валютам вслед за их динамикой на глобальном валютном рынке после возобновления работы бирж США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,21%, до 76,39 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,33%, до 90,24 руб., фунт/рубль — на 0,38%, до 106,20 руб.

Укрепление российской валюты сдерживалось геополитическими факторами, а также снижающимися ценами на нефть. Цена на нефть марки Brent опускалась до $61,23 за баррель. Давление на нефтяной рынок оказали новости о том, что в Индии и Китае зафиксирован рекордный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 за последние 24 часа.

На американской сессии курс доллара США снижался до 75,99 руб. Рубль не смог зацепиться за уровень 76 руб., отступил к 76,39 руб. за доллар в ожидании свежих новостей.

Во вторник, 6 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $62,67 (+0,76%). Цена восстанавливается, поддерживая российскую валюту. Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. На торгах Азии торговые объемы небольшие, поэтому придётся ждать возвращения европейских участников после длинных выходных. В ближайшие пару дней пара доллар/рубль продолжит консолидироваться около уровня 76 руб. за доллар

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись снижением на фоне падения цен на нефть. На американской сессии индексы отыграли часть потерь вслед за ралли индекса S&P500 до нового исторического максимума 4083,40 пункта. Росту котировок способствовал отличный отчет по индексу ISM в сфере услуг. Индекс МосБиржи снизился на 0,94%, до 3524,93 пункта (-0,94%), индекс РТС – на 0,65%, до 1457,13 пункта.

Фьючерсы на нефть на Мосбирже открылись небольшим ростом. Слабость рубля и отсутствие повышения нефтяных котировок создают благоприятные условия для продавцов. Если их активность увеличится, то стоит присмотреться к уровням 3500 для индекса МосБиржи и 1440 для индекса РТС. Чтобы нивелировать появившиеся «медвежьи» настроения, покупателям нужно закрыть торговую сессию по индексу МосБиржи выше 3535 пунктов, индексу РТС – выше 1460 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»