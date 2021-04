«Открытие»: Основная волатильность рынка остаётся в секторе нефти и газа

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон можно назвать нейтральным. Индекс доллара показывает незначительные изменения. Сырьевые валюты также демонстрируют низкую волатильность. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Позитивом для рынка РФ является рост котировок нефти. Вероятно, что сектор нефти и газа будет восстанавливать потерянные накануне позиции, что приведёт к общей положительной динамике индексов. Важным моментом для рубля станет выход данных по инфляции за март.

Основная волатильность рынка остаётся в секторе нефти и газа

По итогам торгов 5 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,94% до 3524,93 п., а РТС на 0,65% до 1457,13 п. Основные потери рынка были связаны с ухудшением ожиданий по нефти в свете решения ОПЕК+ начать повышать добычу с мая. Однако реальных условий для поглощения дополнительного предложения пока нет. В Индии рекордные цифры заболеваемости COVID-19, Франция ушла на общенациональный карантин, процесс вакцинации в Европе буксует. В моменте Brent опускалась до $61,3 за баррель Brent и надежд на возвращение к отметке $70 в ближайшем будущем не просматривается. Как итог, потери в секторе нефти и газа 1,47%. Более уверенно показал себя сектор металлов и добычи (+0,54%) благодаря бумагам сталеваров. Однако самую сильную динамику вновь демонстрирует финансовый сектор (+0,65%) и в данном случае это во многом заслуга акций ВТБ. Отчётность ВТБ за два первых месяца года оказалась удивительно сильной и рынок начал проводить переоценку перспектив прибыли и дивидендной доходности. Новые отраслевые индексы, которые рассчитываются с 5 апреля, показали негативную динамику. Информационные технологии потеряли 0,27% из-за просадки бумаг «Яндекса», а строительных компаний упал на 1,3% из-за провала бумаг Группы «ПИК». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,488 млрд рублей по сравнению с 33 млрд рублей на торгах в пятницу.

Немного рассмотрим статистику Московской Биржи. Число физических лиц, имеющих брокерские счета, увеличилось за март на 754,5 тыс. и превысило 11 млн. Сделки совершали около 1,8 млн человек, что почти втрое превысило число активных инвесторов год назад. Однако в сравнении с прошлым годом общий объём сделок уменьшился на 8,5%. Объём сделок на фондовом рынке упал на 15%. Год назад рынок находился в быстром и жестоком падении, что позволило многим частным инвесторам открыть долгосрочные позиции по хорошим ценам. С тех пор рынок уже вырос в полтора раза, а новые инвесторы это в большей степени обладатели небольших счетов. Тем не менее, доля частных лиц в структуре торгов растёт и они играют всё более возрастающую роль.

Из корпоративных новостей отметим решения по дивидендам. Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» рекомендовал акционерам одобрить распределение всей чистой прибыли за 2020 год в размере 4,935 млрд рублей на выплату дивидендов, а также направить на эти цели нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 1,896 млрд рублей. Таким образом итоговый дивиденд может составить 38 рублей на акцию без учёта промежуточных выплат. Дата отсечки реестра рекомендована на 18 мая. Совет директоров Группы «ПИК» рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2020 год в размере 22,51 рублей на акцию, а также утвердить дивиденды за I квартал в размере 22,92 рублей на бумагу. Закрытие реестра рекомендовано на 17 мая. В составе индекса МосБиржи самыми сильными были ВТБ (+3,5%), ЛСР (+1,6%), «Московская Биржа» (+1,0%). Слабее всех были «ПИК» (-2,9%), «Сургутнефтегаз» (-2,7%) и «НОВАТЭК» (-2,1%).

Минфин увеличит объёмы покупки валюты с 7 апреля

Рубль пытался укрепляться против доллара, но терял позиции против евро. Это вполне отражало общий расклад на Forex. Индекс доллара терял более 0,45% и торговался вблизи уровня 92,5 п., Евро отыгрывал у американца около 0,45% и вернулся к отметке $1,18. Австралийский доллар отыграл у американского конкурента более 0,5%. В какой-то мере это можно отнести на счёт улучшения глобальных аппетитов к риску. На это указывает снижение золота на фоне слабого доллара. Также у рубля есть свой фактор в виде возвращения интереса инвесторов к покупке ОФЗ, что показали аукционы, прошедшие в среду 30 марта. Однако есть и неприятный момент в том, что в период с 7 апреля по 7 мая Минфин ежедневно будет направлять на покупку валюты в рамках бюджетного правила 8,4 млрд рублей по сравнению с 6,7 млрд рублей в предыдущий период. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,21% до 76,39, а евро укреплялся на 0,33% до 90,24.

Администрация Байдена раздаст доллары на восстановление мировой экономики

Американские торги завершились рекордами индексов Dow Jones и S&P 500. На рынке продолжается оптимизм по поводу выхода из кризиса COVID-19. Индекс ISM в непроизводственной сфере поднялся в марте до 63,7 п., что является максимальным значением за всю историю показателя. Отчёты некоторых компаний также отличаются повышенным оптимизмом. Tesla (+4,43%) сообщила о поставках 185 тыс. электромобилей в I квартале. Рынок даже не смущают планы администрации Джо Байдена повысить налог на прибыль корпораций до 28%. Сам Байден говорит о десятках корпораций, которые не заплатили и цента в казну американского государства. Чтобы корпорации не испытывали соблазна покинуть США в качестве места, где они уплачивают налоги, министр финансов Джанет Йеллен предлагает принять на глобальном уровне минимальный налог на прибыль. Плюс к этому она объявила о работе с МВФ по предоставлению пострадавшим от COVID-19 странам SDR, которые они смогут конвертировать в американские доллары и пополнить свои валютные резервы. Оптимистичную картину портят лишь некоторые представители республиканцев, которые требуют сократить инфраструктурный пакет Джо Байдена втрое, дабы он исключительно был сосредоточен на инфраструктуре, а не решал все социальные проблемы. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл напрямую заявил, что республиканцы не будут поддерживать масштабный пакет и будут выступать против общего плана преобразований, которые продвигают демократы.

Однако вернёмся к рынку. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,71%, что явно способствовало оптимизму в бумагах технологичных компаний. Акции Apple (+2,36%), Microsoft (+2,77%), Intel (+3,08%). В разрезе секторов энергетика (-2,41%) оказалась единственным сектором, который завершил день в минусе. Рост более 2% был в цикличных товарах, технологиях и коммуникациях. В составе индекса Dow Jones лидировали Walgreens Boots Alliance Inc. (+3,74%), Intel Corp. (+3,08%) и Walmart Inc. (+2,81%). Самыми слабыми были Goldman Sachs Group Inc. (-1,25%), Chevron Corp. (-1,17%) и Walt Disney Co. (-0,24%). По итогам дня:

DJIA - 33527,19 п. (+1,13%),

S&P 500 - 4077,91 п. (+1,44%),

NASDAQ - 13705,59 п. (+1,67%).

Китайская деловая активность продолжает расти

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Резервный Банк Австралии не стал что-либо менять в своей денежной политике и сохранил ставку на уровне 0,1%. В Китае индекс PMI от Caixin в сфере услуг вырос до 54,3 п. в марте по сравнению с 51,5 п. в феврале. Однако динамика китайского рынка была негативной. В Японии индексы снижались, реагируя на укрепление иены до 110,15 за доллар. Накануне японская валюта была заметно слабее. Вероятно, что мы наблюдаем некоторую репатриацию на фоне позитивной доходности японских бондов. Доходность по 10-летним японским бумагам сократилась до 0,11% с 0,12% накануне. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 29719,20 п. (-1,23%),

ASX 200 - 6894,30 п. (+0,96%),

Shanghai Composite - 3475,14 п. (-0,27%),

KOSPI - 3128,58 п. (+0,25%).

Вакцинация способствует восстановлению нефтяного спроса

Нефть вновь обнаруживает сильную поддержку в районе $61 за баррель Brent. Накануне котировки были под давлением. Однако новый день приносит немного оптимизма. В Китае индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin вырос до 54,3 п. с февральских 51,5 п. В США индекс ISM в непроизводственной сфере на своём историческом пике 63,7 п. Великобритания планирует дальнейшее смягчение карантинных мер на фоне вакцинации. С 12 апреля будут открыты магазины, спортивные залы, парикмахерские и общественные парки. Фактически, США и Великобритания смогли реализовать массовую вакцинацию населения, что способствует более быстрому восстановлению экономики.

Одновременно восстанавливается спрос на топливо. К 9:00 мск:

Brent - $62,73 (+0,93%),

WTI - $59,3 (+1,11%),

Золото - $1738,3 (+0,55%),

Медь - $9010,32 (-1,22%),

Никель - $16575 (+2,23%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

В 11:30 мск – индекс доверия инвесторов еврозоны (Sentix);

В 12:00 мск – безработица в еврозоне за февраль (ожидается 8,1%);

в 23:30 мск – отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.