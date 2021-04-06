«Фридом Финанс»: Ожидаем возвращения российского рынка в плюс

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На торгах 6 апреля индекс Мосбиржи к 11:30 мск снизился на 0,3%.

Акции HeadHunter дешевеют на фоне публикации прогноза роста выручки на текущий год. Компания закладывает его в диапазоне 37-42%. Мы считаем эту оценку консервативной. В первом квартале HeadHunter сообщала, что с начала года число вакансий, размещенных на ее ресурсах, превысило прошлогодний показатель на 22%. Балансовые показатели HeadHunter Group повышаются, что с учетом финансовых результатов поглощенного группой ресурса Зарплата.ру и потенциального эффекта синергии, позволяет прогнозировать рост выручки компании на 20%.

Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 2020 год составила 729,578 млрд руб. при консенсусе 755 млрд. Дивиденд на привилегированную акцию за год, скорее всего, составит 6,72 руб., что также ниже средних ожиданий рынка. Дивиденды по обычке будут сохранены на уровне 0,65 руб. Тем не менее дивдоходность по префам Сургута останется одной из самых высоких на российском рынке, составляя 16%. В связи с этим информационный фон вокруг компании окажет незначительное влияние на ее капитализацию.

Умеренно позитивную динамику демонстрируют акции потребительского сегмента.

Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США достигло максимальных с августа 2020 года 916 тыс. Индекса делового климата ISM за март поднялся до 63,7 пункта. Эти данные оказывают поддержку потребительскому и транспортному секторам.

Однако котировки Аэрофлота снижаются вместе с рынком. Возможно, это связано с опасениями по поводу усиления конкуренции в российском секторе авиаперевозок. Аэрофлот сообщил, что в 2020 году его доля на рынке составила 42,3%. Однако с повышением спроса на услуги перевозчиков давление на этот показатель возрастет. Этот фактор еще не полностью учтен в ценах акций Аэрофлота, поэтому в ближайшие месяцы в них возможно снижение.

С учетом динамики на американских фондовых площадках до конца дня ожидаем возвращения российского рынка в плюс. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: диапазон 3505-3555 пунктов. Ориентир для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,80-76,55 и 89,1590,15 соответственно.