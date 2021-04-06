Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 апреля: 4 251,1099 руб/1 г золота и 59,8900/1 г серебра ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 251,1099 руб.

1 грамм серебра - 59,8900 руб.

1 грамм платины - 2 953,0300 руб.

1 грамм палладия - 6 502,0898 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,5099 р. (0,70%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,71%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,5000 р. (0,70%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,1398 р. (0,70%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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