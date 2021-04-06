Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 апреля: 4 251,1099 руб/1 г золота и 59,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 251,1099 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 953,0300 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 502,0898 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,5099 р. (0,70%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,71%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,5000 р. (0,70%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,1398 р. (0,70%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#рсхб
«Господдержка вывела АПК на мировой уровень»
Сельское хозяйство показало в 2020 рост, несмотря на пандемию
«Сельское хозяйство – это бизнес»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги