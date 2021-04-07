«Фридом Финанс»: Аппетит к риску ослабевает ввиду отсутствия новых позитивных драйверов

Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 5 апреля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индексы S&P 500 и Dow Jones в течение торговой сессии обновили исторические максимумы и к закрытию прибавили 1,44% и 1,13% соответственно, в то время как NASDAQ вырос на 1,67%. Лидерами роста стали сектор циклических потребительских товаров (+2,28%) и телекомы (+2,27%), а сектор энергетики оказался единственным аутсайдером (-2,41%). Ралли широкого рынка было обусловлено сильными данными о новых рабочих местах за март, которые были представлены в минувшую пятницу. Также позитивные настроения участников рынка подогрела публикация индекса, отслеживающего активность американского сектора услуг, который вырос до исторически рекордного уровня.

Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH: +7,18%) ведет переговоры с федеральными органами здравоохранения США о возможном старте круизных путешествий начиная с 4 июля.

Автопроизводитель General Motors (GM: +5,61%) обновил линейку электромобилей, представив полностью электрический внедорожник Hummer.

На фоне коррекции энергетического сектора главным аутсайдером оказался Enphase Energy (ENPH: -8,16%). Снижению котировок поспособствовало закрытие сделки по поглощению проектировщика солнечных батарей DIN Engineering Services.

Сегодня мировые фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику. Европейский индекс EuroStoxx 600 достиг исторического максимума ввиду надежды участников рынка на восстановление европейской экономики. Лидерами роста на данный момент являются банки, горные металлургические компании и автопроизводители. В то же время заболеваемость COVID-19 продолжает стремительно расти в еврозоне, в особенности во Франции, Германии и Италии, что вызывает опасения относительно возможной третьей волны пандемии.

Фьючерсы на американские индексы демонстрируют незначительную консолидацию после сильной торговой сессии накануне. Доходности 10-летних трежерис до открытия торговой сессии в США показывают небольшой рост (+ 6 б.п.) и по-прежнему положительно коррелируют с движением широкого рынка акций. Евро-долларовые фьючерсы, которые отражают ожидания рынка в части повышения процентных ставок, указывают на рост ставки федеральных фондов уже к концу 2022 года. Динамика американских индексов в предстоящую торговую сессию, вероятно, по-прежнему будет негативной ввиду отыгрыша позитивных драйверов на прошлой торговой сессии.

Азиатские фондовые площадки показали смешанную динамику. Японский Nikkei 225 скорректировался на 1,30%, китайский CSI снизился на 0,41%, а гонконгский Hang Seng прибавил 1,97%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис повышается до 1,71%. Золото торгуется на уровне $1734. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $59,9 после вчерашней коррекции.

Мы ожидаем, что сегодня S&P 500 будет склонен к консолидации с целью в 4040–4080 пунктов.

Публикаций значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 67 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе, роста инфляции и доходностей трежерис во второй половине весны оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества «быков», в то время как индикатор RSI приближается к зоне перекупленности. Мы ожидаем, что индекс S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4100 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда.