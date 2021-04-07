ПСБ: Продажи новых автомобилей в марте снизились на 5,7% г/г

В марте продажи легковых автомобилей и LCV, по данным АЕБ, снизились, после февральского роста, сразу на 5,7% г/г и составили 148,7 тыс. шт. Снижение продаж объясняется сворачиванием программы льготного автокредитования, высокими предкарантинными продажами в 2020 году, ростом цен и дефицитом предложения определенных моделей.

Среди лидеров российского авторынка рост продаж смогли показать лишь автомобили марки LADA и KIA. Автомобилей LADA в марте было реализовано 33,8 тыс. шт. (+ 3% г/г в марте против +13% г/г в феврале), а KIA - 20 тыс. шт. (+ 1% г/г). Снижение темпов роста объясняется постепенным сворачиванием программы льготного кредитования, основными бенефициарами которой были бюджетные и массовые автомобили.

Продажи большинства других марок в марте снизились по сравнению с прошлым годом, при этом динамика падения неоднородна. Так, автомобили SKODA и HYUNDAI снизились на 1% г/г и 3% г/г соответственно, автомобили VOLKSWAGEN и Audi – на 6% г/г. Сильнее всего снизились продажи автомобилей Toyota – 18% г/г.

Падение продаж объясняется высокой базой 2020 года и ростом цен (в среднем на 10-20% г/г). Также значимым фактором снижения стал дефицит предложения некоторых марок, вызванный задержкой поставок и нехваткой микросхем в мире, используемых при сборке автомобилей. Ожидается, что к лету ситуация полностью разрешится.

Китайские автомобили продолжают показывать сильную динамику. Автомобили Chery выросли на 194% г/г, Haval - на 77% г/г, а Geely – на 85% г/г. Однако в абсолютных цифрах совокупные продажи этих марок составили около 7 тыс. шт. (менее 5% от общего количества проданных в марте автомобилей). Рост продаж этих моделей объясняется открытием в 2019 году производства в России.

Продажи в апреле покажут сильный рост за счет низкой базы 2020 года, когда были введены карантинные меры. Наш прогноз по итогам 2021 года остается без изменений и предполагает, что продажи легковых автомобилей вырастут на 6% г/г.

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