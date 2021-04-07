«Фридом Финанс»: Котировки Полюса растут вместе с ценами на золото

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные площадки сегодня на позитивной волне. Торги в США идут преимущественно в зеленой зоне. S&P 500 и Dow Jones торгуются на новых исторических максимумах. Аналогичная картина в Европе, где DAX впервые находится выше 15300 пунктов. Накануне торги в ЕС не проводились из-за католической пасхи. Азиатская сессия завершилась в смешанном режиме, индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets прибавляет в пределах 0,5%.

Нефть поддерживает общий позитивный тренд. Около 3% прибавляет баррель марки Brent. Драйверами для сырьевых площадок, как и фондового рынка, служит сильная макростатистика из США и рост числа вакцинированных. Сегодня американский Минтруд сообщил о количестве новых вакансий в феврале – 7,4 млн против 6,9 млн в январе. Аналитики прогнозировали не более 7 млн. На этом фоне нефть способна к концу недели вернуться к $65 и удержаться выше этой планки.

Российский рынок акций выглядит сегодня заметно слабее, чем другие площадки. Падение по индексу РТС достигает 2%. Это самый сильное снижение внутри дня с середины марта, когда рынок реагировал на обострение между США и Россией. Игроки рынка могут закладывать рост санкционной риторики. Как показывает опыт последних недель, такие просадки длятся больше одного дня, после чего идет частичный откат. Не исключено, что волатильность сохранится до среды. РТС может отступить до 1400 пунктов впервые с начала февраля.

Рублевый индекс Мосбиржи реагирует на политические события более мягко (менее 1%), чем РТС, что связано с резким падением российской валюты на торгах во вторник. В моменте рынок приближался к 3480 пунктам, но к вечеру вернулся ближе к 3500. Это достаточно равновесный уровень, на котором рынок в этом году задерживался часто. В среду можем наблюдать консолидацию в диапазоне 3480-3520 пунктов.

Среди отдельных акций сегодня лучше всего себя показывают цветные металлурги. Полюс прибавляет 3,2%, Полиметалл 3%. Котировки толкает вверх рост цен на золото. Унция основного драгметалла уверенно вышла на двухнедельные максимумы в районе $1740. Отсюда открывается возможность подняться к $1770 и далее до психологически значимой отметки $1800. Если сценарий будет реализован, бумаги Полюса вернутся в диапазон 14800-15000 за штуку.

Российская валюта драматично переживает текущую просадку рынка. Доллар торгуется выше 77 впервые с ноября. В отдельные минуты валютная пара USD/RUB приближалась к 77,35, чего не было почти пять месяцев. Если инвесторы продолжат фокусироваться на политике, то доллар может на ближайших сессиях подпрыгнуть до 77,7. В более оптимистичном сценарии до конца недели нас ждет откат как минимум до 76,7. Евро с начала апреля чувствует себя все более уверенно в паре с долларом, поэтому растет против рубля еще заметнее, чем американская валюта. Пара EUR/RUB сегодня с уровня 90,25 поднялась сразу на 91,5. На ближайших сессиях можем увидеть 92 рубля. За единицу – прежде чем рынок начнет остывать. В среду основной сценарий – в пользу падения рубля.