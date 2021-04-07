ИАЦ «Альпари»: «Медведи» на рынке снова активны

Российский рынок акций во вторник продает. Индекс МосБиржи снижается к 3499 пунктам и способен отойти к 3485 пунктам, если настроение выйти из позиций сохранится в силе и далее. Индекс РТС просел к 1431 пункту и может снизиться к 1420-1425 пунктам.

В «зеленой» зоне удается оставаться акциям «БСП» и «Полюс Золота». В последних идет восстановление к 14255 руб., и если этот рубеж будет преодолен, то бумага сможет направиться к 14500 руб. У акций «Полюса» есть одна проблема — волатильность цен на драгметалл, сейчас золото в плюсе, но очень легко и непринужденно может поменять вектор движения.

Префы «Сургутнефтегаза» тоже в положительной зоне во вторник. Накануне компания представила результаты за 2020 год и отдельно за четвертый квартал. Так, в октябре-декабре выручка выросла на 10% кв/кв (по году упала на 32%), зато чистая прибыль в прошлом году выросла в 6,9 раза в годовом сопоставлении. Эти и другие финансовые показатели позволяют рассчитывать на хорошие дивиденды для префов с доходностью не менее 15,5-15,8%.

В минусе широкий спектр ценных бумаг, от «ЛСР» до «Сбербанка». Слабо выглядят акции «ВТБ» и «Лукойла», а также бумаги «Магнита», которые торгуются хуже рынка.

К вечеру рубль ослаб довольно сильно, причем для этого не потребовалось какого-то веского повода. Нефть остается в плюсе, интерес к риску небольшой, но ничего критичного нет. Тем не менее, доллар стоит выше 77 руб., поднимался к 77,18, но довольно быстро вернется в диапазон 75-77 руб. Евро торгуется по 91,17 руб., пробив-таки верхнюю границу среднесрочного коридора 89-91 руб., и может подняться к 91,25.

Завтра, 7 апреля, Минфин проводит традиционный аукцион по размещению ОФЗ двумя выпусками. Сомнительно, что повторится феерия прошлой недели, но объем привлеченного капитала вполне может оказаться средним.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»