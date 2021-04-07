«Открытие»: Рынок в сомнениях из-за роста внешнеполитических рисков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Рынок в сомнениях из-за роста внешнеполитических рисков

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,78% до 3497,53 п., а РТС корректировался на 1,32% до 1437,94 п. Отечественный рынок торговался в минусе, хотя в Европе преобладали позитивные настроения, а нефть дорожала. Одной из главных тем вновь становятся санкционные риски в связи с эскалацией напряжённости на Украине. Позиции РФ и западных стран значительно различаются – это может быть поводом для очередных рестрикций, хотя введены они могут быть после 22-23 апреля. На эти даты намечен климатический саммит в США, к участию в котором приглашены Китай и РФ. В минусе секторы химии и нефтехимии (-0,9%), нефти и газа (-0,7%), потребительский (-0,7%), а также транспортный (-0,7%). Более оптимистично торгуются металлы и добыча (+0,35%), а также телекоммуникации (+0,2%). Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 38,5 млрд рублей к середине дня. В пятёрке лидеров индекса МосБиржи «Полюс», «Петропавловск» и Polymetal. Цена на золото незначительно повышалась, но можно говорить, что акции золотодобывающих компаний рассматриваются рынком в качестве защитных активов на фоне геополитических рисков. Самыми слабыми в индексе были «Магнит» и X5 Retail Group. Рынок продолжает сомневаться в способности розничных сетей продолжить активный рост финансовых показателей на фоне слабой динамики доходов населения. «Магнит» может вновь заметно потратиться на инвестиции, объявив о возможности открытия офиса в Узбекистане. Впрочем, как было заявлено, представительство поможет увеличить импорт из Узбекистана и других стран Средней Азии.

Доля нерезидентов в ОФЗ упала ниже 20%

Рубль пытался укрепиться в начале дня, достигнув в моменте отметки 76,17 за доллар, но рост внешнеполитических рисков эффективно пресёк эту попытку. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4820 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,50% на день, до 4,64% на неделю и до 4,88% на месяц. По данным НРД, доля нерезидентов на рынке ОФЗ опустилась по итогам марта ниже 20%. За месяц позиции нерезидентов сократились на 123 млрд рублей. Год назад их доля составляла 34,9%, но после снижения ставки ЦБ РФ до 4,25% интерес к российским долгам резко упал. Пока большой инвестиционной привлекательности в рубле нет. Впрочем, она может появиться, если после мартовского пика инфляция начнёт замедляться, что ограничит потенциал повышения ставки ЦБ РФ. Пока текущие доходности ОФЗ интересны, в основном, внутренним инвесторам. Впрочем, не будем преувеличивать значимость внешнеполитических рисков и слабую инвестиционную привлекательность. На торгах во вторник AUD терял более 0,4%, а NZD более 0,6% против доллара США. Индекс доллара повышался более чем на 0,15%, отыгрывая потери предыдущего дня. Соответственно, слабость рубля вполне укладывается в рамки глобальной тенденции. К 15:15 мск:

USD-RUB – 76,62 (+0,3%),

EUR-RUB – 90,51 (+0,3%),

EUR-USD - $1,181 (-0,02%),

GBP-USD - $1,384 (-0,5%),

USD-JPY – 110,26 (+0,11%).

Британский лекарственный регулятор призывает игнорировать риски вакцины от AstraZeneca

В Европе лидировал сектор базовых материалов, а вот телекоммуникации были единственным сектором, который торговался в минусе. Индекс доверия инвесторов еврозоны вырос в апреле до 13,1 п. с 5,0 п. в марте. Безработица в еврозоне осталась на уровне 8,3% в феврале, как и в январе. Европейский лекарственный регулятор EMA подтвердил наличие связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. Британские источники также сообщают о выявленных 30-ти случаев тромбоза после вакцинации. Однако Британия продолжает настаивать на том, что выгоды от вакцинации значительно превышают риски. Недооценка рисков также существует и в банковской сфере. Швейцарский банк Credit Suisse сообщает, что будет вынужден признать ущерб в размере $4,7 млрд из-за банкротства Archegos Capital Management. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6824,94 п. (+1,30%),

DAX - 15278,71 п. (+1,14%),

CAC 40 - 6138,02 п. (+0,57%).

Суэцкий канал могут расширить

В Суэцком канале очередной затор. Судно под греческим флагом Minerva Nike село на мель в южной части канала и спровоцировало аналогичную ситуацию для итальянского танкера Rumford. Как сообщается, судно под греческим флагом уже возобновило движение, а на помощь итальянскому танкеру направлен буксир. Администрация по управлению каналом заявила о том, что будет рассматривать вариант его расширения, дабы не допустить подобные ситуации в будущем. Поддержку нефти также оказывают сильные данные по США и Китаю. В США индекс ISM в непроизводственной сфере вырос до исторического максимума 63,7 п. в марте. В Китае PMI сферы услуг от Caixin поднялся до 54,3 п. в марте. В Великобритании планируют снять часть карантинных ограничений после 12 апреля. Однако на другой чаше весов рост заболеваемости в Европе и Индии. Вполне очевидно, что пока речи о возвращении к $70 за баррель Brent пока быть не может. Впереди статистика по запасам в США от API, а уже в среду выйдет отчёт Минэнерго. К 15:15 мск:

Brent - $63,09 (+1,51%),

WTI - $59,62 (+1,65%),

Золото - $1738 (+0,53%),

Медь - $8990,48 (-1,44%),

Никель - $16580 (+2,26%).

Демократы вновь готовы протолкнуть стимулы без одобрения республиканцев

Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшое снижение рынка в начале торгов в пределах -0,15%. Southwest Airlines объявила об отзыве из отпуска 209 пилотов, дабы они были готовы к работе в июне. Лидер демократов в Сенате США Чак Шуммер заявляет о том, что инициативы Джо Байдена на $2 трлн могут быть проведены через процесс пересмотра бюджета, который не требует голосов республиканского меньшинства. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась стабильной на уровне 1,69%. Вероятно, что американский рынок возьмёт паузу перед марафоном корпоративных отчётов. В России рынок подвержен сомнениям из-за роста внешнеполитических рисков.