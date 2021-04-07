Комментарии

ПСБ: Завершение пасхальных праздников в Европе не принесло позитива на российский долговой рынок

Несмотря на глобальную умеренно позитивную рыночную конъюнктуру давление на рублевые активы возобновилось. По итогам торгов вторника доходность 5-летних ОФЗ выросла на 9 б.п. – до 6,72% годовых, 10-летних – на 8 б.п. – до 7,16% годовых.

На фоне сохраняющихся геополитических рисках доходность 10-летнего бенчмарка вновь может подойти к мартовскому экстремуму (7,25%): рекомендуем начать накапливать ОФЗ от данных уровней. Относительно ожидаемого перехода к нейтральной ДКП в текущем году (ставка 5%-6%) длинные ОФЗ уже выглядят достаточно привлекательно. При этом в случае усиления распродаж со стороны иностранных инвесторов ожидаем, что рынок будет поддержан локальными крупными игроками.

На завтрашнем аукционе будут предложены 2 длинных классических выпуска - 10-летний 26235 и 14-летний ОФЗ 26233. При текущей неоднозначной конъюнктуре покупателями на аукционах вновь могут стать крупные российские инвесторы, которые выкупили существенные объемы ОФЗ неделей ранее. Если же аукционы не состоятся (или спрос будет незначительным), это станет, скорее, позитивным фактором для вторичного рынка, куда может быть перенаправлена ликвидность крупных институциональных инвесторов.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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