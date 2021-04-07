Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Растущая напряженность вокруг событий на Украине давит на рубль

Во вторник, 6 апреля, торги по рублевым парам завершились ростом. Российская валюта сильно сдала свои позиции доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 1,15%, до 77,26 руб., евро/рубль — на 1,65%, до 91,73 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 106,75 руб.

Торги на Мосбирже открылись спокойно. Рубль даже в начале дневной сессии укрепился к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти. Ближе к американской сессии рубль резко подешевел по всему рынку. Его ослаблению способствовала новость о том, что Россия начала проводить масштабную проверку боеготовности армии, а на Донбассе готовятся к вооруженному столкновению с Украиной.

Курс доллара повышался до отметки 77,35 руб. Наибольшие потери он понес против единой валюты (91,74 руб.). Евро подорожал на глобальном валютном рынке к доллару США и британскому фунту на заявлениях Европейского лекарственного регулятора EMA о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca. 

В среду, 7 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $63 за баррель. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по рублю. Пара доллар/рубль снизилась до 77,22 руб., евро/рубль — до 91,65 руб. В центре внимания участников рынка остается растущая напряженность вокруг событий на Украине. Если конфликт получит продолжение, то позиции рубля сильно ухудшатся. Спекулянты начнут его агрессивно продавать, не обращая внимания на нефтяной рынок. После пробоя уровня 76,55 руб. продавцы рубля настроились на движение к ноябрьскому минимуму 80,95 руб. от 2 ноября 2020 года. Чтобы давление с рубля спало, цене нужно вернуться под уровень 75,20 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись снижением на фоне эскалации конфликта между Украиной и Россией. По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 0,88%, до 3493,89 пункта, индекс РТС – на 2,08%, до 1426,86 пункта. Ослабление рубля больно ударило по индексу РТС.

В среду фьючерсы на индексы открылись ростом на фоне укрепления доллара. Курс доллара снизился на 0,26%, до 77,06 руб. Если коррекция по рублю продолжится, то и индексы будут корректироваться.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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