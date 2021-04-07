ПСБ: Поводов для разворота нефти вверх не видим

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent пытались вчера отскакивать выше 64 долл./барр. на неплохой статистике по США, однако импульс к росту слаб, и сегодня ближайший фьючерс снова стоит дешевле 63 долл./барр. Статистика от API вышла неоднородной: запасы сырой нефти снизились на 2,6 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 4,6 и 2,8 млн барр. соответственно. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США – скорее всего, они будут аналогичными, поскольку НПЗ находятся в активной фазе работы, что способствует расходованию запасов сырой нефти. А рост запасов по топливу объясняется все еще отстающим спросом. На наш взгляд, цены на нефть до конца текущей недели будут оставаться в зоне 60-63 долл./барр. с возможными короткими попытками отскакивать, но поводов для разворота вверх не видим.

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