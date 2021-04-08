«Фридом Финанс»: В фокусе – акции металлургов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Настроения на международных финансовых рынках в среду в целом умеренно-позитивные. Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, поскольку Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в этом году до 6% с 5,5%. Но снижение зафиксировано на биржах Китая. Европейский Euro Stoxx 50 показывает нейтральную динамику к 17.30 (мск), S&P 500 в плюсе на 0,16%.



Российский рубль открыл торги сильным снижением при усилении геополитической неопределенности. Валютные пары доллар-рубль и доллар-евро заметно проигрывают в динамике относительно валют развивающихся стран. В среднесрочной перспективе российскую валюту поддержит рекордно высокая цена барреля нефти, которая находится в районе 5000 руб./баррель.



Brent по-прежнему консолидируется несмотря на попытку пробить уровень поддержки $62/баррель на торгах 5 апреля. Актуальным остается диапазон $62-65,5/баррель.

Российский рынок акций в ходе торгов перешел к восстановлению по индексу Мосбиржи (+0,5% к 17.30 мск) после ослабления до 3460 п в начале торгов. РТС также отыграл потери, рост на 0,2%. В центре внимания акции металлургических и сталелитейных компаний. На открытии торгов они падали на 2% на фоне публикаций в СМИ. Российские власти могут изучить вопрос введения налога на сверхдоходы металлургов. Минпромторг рассматривал вопрос ввести индикативную цену на основные позиции металлопродукции и изымать часть излишней маржи экспортеров, другой вариант – компенсировать изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний. Но на онлайн форуме МосБиржи глава Минэка Максим Решетников заявил о том, что введение демпферов может сильно ограничить стимулы производить металлопродукцию. Акции производителей после этого начали восстановление. К концу торгов бумаги ММК, НЛМК, Северстали прибавляют более 1,5%.

В составе индекса МосБиржи лидируют «EN+», РусГидро, НОВАТЭК, ВТБ, «ГМК НорНикель». Слабее всех были ГДР «TCS», акции «Банка Санкт-Петербург», САФМАРа.



Российский рублевый бенчмарк остается в диапазоне 3500-3600 пунктов, нижняя граница которого выступает значимой поддержкой. Рубль в четверг будет тяготеть к диапазону 77-78 руб./$ и 91,2-92,7 руб./евро.