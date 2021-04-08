«Фридом Финанс»: Позитива по-прежнему больше

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 6 апреля американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,10%, до 7074 пунктов, NASDAQ остался на уровне предыдущей сессии, Dow Jones потерял 0,29%. ИТ-сектор скорректировался на 0,38% после трехдневного ралли. В лидерах роста был сектор коммунальных услуг (+0,53%). Инвесторы смещают фокус своего внимания на грядущий сезон квартальной отчетности на фоне улучшения прогнозов восстановления экономики.

· Провайдер решений для генетического анализа Illumina (ILMN: +7,9%) опубликовал предварительный отчет за первый квартал. Результаты оказались лучше ожиданий. Кроме того, компания повысила прогнозы на весь 2021 год.

· Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH: +4,6%) представила план возобновления внутренних и международных круизов с июля текущего года.

· Провайдер решений для HR Paychex (PAYX: -4,9%) отчитался хуже конкурентов, а его финансовый прогноз оказался ниже ожиданий.

Сегодня мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать смешанную динамику. Фьючерсы на S&P 500 остаются на максимумах понедельника. МВФ повысил прогнозы роста американской и мировой экономики на текущий год с январских 5,1% и 5,5% до 6,4% и 6% соответственно.

Позитивными драйверами по-прежнему служат вакцинация от COVID-19 и дополнительная финансовая поддержка экономики со стороны правительства. Повышение прогнозов экономического восстановления способствует увеличению оптимизма инвесторов по поводу предстоящего сезона отчетов.

Потенциал роста фондового рынка может поддержать публикация мартовских протоколов Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). Рынок ожидает, что позиция регулятора в отношении денежно-кредитной политике не изменится. Вялая динамика доходности трежерис в последние две недели указывает, что инфляционные ожидания, скорее всего, уже в основном заложены в ценах. При продолжении консолидации доходностей скорректировавшиеся акции с высокими мультипликаторами способны продолжить восстановление в краткосрочной перспективе. Главным образом этот эффект может коснуться секторов ИТ и коммуникаций.

· Азиатские фондовые площадки показали смешанную динамику. Японский Nikkei 225 опустился на 0,41%, китайский CSI снизился на 0,72%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,37%. Европейский EuroStoxx 50 теряет 0,04%.

· Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис падает до 1,65%. Золото торгуется на уровне $1740. Фьючерс на нефть Brent остается на отметке $62,5.

Мы ожидаем, что сегодня S&P 500 будет двигаться в диапазоне 4030-4080 пунктов.

Один ведущих застройщиков в США Lennar Corp. (LEN) 7 апреля проведет ежегодное собрание акционеров. Возможно, компания раскроет детали создания нового бизнеса по аренде жилья Upward America Venture и конкретизирует планы по продаже непрофильных подразделений. Lennar продемонстрировала сильные финансовые результаты за квартал и год, закончившиеся 28 февраля, однако есть основания для неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. С начала года объемы строительства жилья сокращаются. В феврале данные о начале строительства новых объектов недвижимости зафиксировали снижение на 9%. Давление на рынок оказывает дефицит стройматериалов и стремительный рост цен на пиломатериалы, из которых в основном и возводятся дома в ключевом для девелопера сегменте сбыта — теплых регионах США. Пока спрос остается высоким, а предложение снижается, застройщики продолжат извлекать выгоду из ситуации. Мы ожидаем замедления темпов роста стройиндустрии по мере завершения пандемии.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 72 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее очередная волна эпидемии COVID-19 в Европе усиливает пессимизм инвесторов.

Технически S&P 500 остается в восходящем тренде, а накануне индекс консолидировался в узком диапазоне после ралли. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества «быков», RSI приближается к зоне перекупленности. Мы ожидаем, что S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4100 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда.