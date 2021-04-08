Комментарии

ПСБ: Экономическая активность в марте оставалась высокой Денис Попов, ПСБ: Опережающие индикаторы за март указывают на продолжение экономического восстановления в России.



Комплекс опережающих индикаторов экономической активности указывает на продолжение восстановления российской экономики в марте: потребление электроэнергии +5,5% г/г;

ж/д грузоперевозки +2,2% г/г;

индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) вырос до максимального за 7 мес. уровня (55,8 п. vs 52,2 п. в феврале) и четко указывает на восстановление в секторе;

индекс активности в обрабатывающей промышленности (PMI) стабилизировался (51,1 п. vs 51,5 п. в феврале), но продолжает указывать на восстановление. В то же время, появились признаки, сдерживающие темпы восстановления экономики: производители обрабатывающей продукции отмечали снижение прироста новых заказов и слабость внешнего спроса;

мониторинг входящих финансовых потоков предприятий, проводимый Банком России, в начале и конце марта фиксировал их снижение, что наблюдалось впервые с 2 кв. 2020 года.

Таким образом, предварительно оцениваем итоги 1 кв. 2021 года чуть лучше, чем предполагал базовый прогноз (спад реального ВВП на 1,5-2% г/г vs предусмотренных в прогнозе -2,5% г/г). Во 2 кв. по-прежнему ожидаем сильный технический рост реального ВВП (за счет эффекта низкой статистической базы) и прогнозируем умеренный рост экономики РФ во втором полугодии, на фоне ограниченности внешнего спроса относительно высокой инфляции и повышения процентных ставок. Прогноз ВВП по итогам года пока сохранен (+2,9%), но переоценка запланирована на текущий месяц и возможно улучшение прогноза.



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/ Сибирское Информационное Агентство /

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