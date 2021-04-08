ПСБ: Экономическая активность в марте оставалась высокой

Денис Попов, ПСБ:
Опережающие индикаторы за март указывают на продолжение экономического восстановления в России.
Комплекс опережающих индикаторов экономической активности указывает на продолжение восстановления российской экономики в марте:
- потребление электроэнергии +5,5% г/г;
- ж/д грузоперевозки +2,2% г/г;
- индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) вырос до максимального за 7 мес. уровня (55,8 п. vs 52,2 п. в феврале) и четко указывает на восстановление в секторе;
- индекс активности в обрабатывающей промышленности (PMI) стабилизировался (51,1 п. vs 51,5 п. в феврале), но продолжает указывать на восстановление.
В то же время, появились признаки, сдерживающие темпы восстановления экономики:
- производители обрабатывающей продукции отмечали снижение прироста новых заказов и слабость внешнего спроса;
- мониторинг входящих финансовых потоков предприятий, проводимый Банком России, в начале и конце марта фиксировал их снижение, что наблюдалось впервые с 2 кв. 2020 года.
Таким образом, предварительно оцениваем итоги 1 кв. 2021 года чуть лучше, чем предполагал базовый прогноз (спад реального ВВП на 1,5-2% г/г vs предусмотренных в прогнозе -2,5% г/г). Во 2 кв. по-прежнему ожидаем сильный технический рост реального ВВП (за счет эффекта низкой статистической базы) и прогнозируем умеренный рост экономики РФ во втором полугодии, на фоне ограниченности внешнего спроса относительно высокой инфляции и повышения процентных ставок. Прогноз ВВП по итогам года пока сохранен (+2,9%), но переоценка запланирована на текущий месяц и возможно улучшение прогноза.