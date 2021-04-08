«Открытие»: Российский рынок акций почти не ощущает угроз новых рестрикций, весь удар на себя берёт рубль

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»:

Снижение отчислений на резервы позитивно сказывается на прибыли банковского сектора

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,4% до 3507,80 п., а РТС снижался на 0,32% до 1422,27 п. В первые часы торгов российский рынок снижался, но затем нашёл в себе силы подняться выше 3500 пунктов. Основной темой для сдержанности остаётся напряжённая ситуация на Востоке Украины, с чем связаны заявления обеспокоенности в Вашингтоне. Соответственно, рынок вновь вспоминает о возможности очередных рестрикций. Впрочем, главными угрозами всё же являются действия против российского госдолга или вероятное отключение РФ от SWIFT. Тем не менее большинство секторов торговалось в плюсе. Потери более 0,3% были в потребительском секторе, что связано с негативными ожиданиями по доходам населения на фоне высокой инфляции и слабого рубля. Также под давлением металлы и добыча в связи с возможными налоговыми инициативами правительства, направленными на обеспечение снабжения внутреннего рынка. Рост почти на 0,7% показывает электроэнергетика, которая часто рассматривается в качестве защитной отрасли при росте тревожности на рынках. Объём сделок на основной секции Московской ,иржи превысил 50 млрд рублей к середине дня.

Сбербанк в очередной раз удивил. В марте была получена рекордная прибыль по РСБУ в размере 103,3 млрд рублей. В I квартале рост чистой прибыли составил 29,2% до 282,5 млрд рублей. На результаты существенно повлияло снижение объёма средств, направляемых на резервы. Лидерами в составе индекса МосБиржи были «Русгидро», ВТБ, «НОВАТЭК» и «ФосАгро». Слабее всех оказались HeadHunter, TCS Group, Mail.ru Group и Polymetal.

Рубль остаётся заложником геополитики

Курс рубля в моменте превышал 78,02 за доллар и 92,62 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4905 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,54%, снизились до 4,63% на неделю и 4,87% на месяц. На рубль продолжают давить внешнеполитические риски, связанные с ухудшением ситуации на Востоке Украины. Однако реакцию рубля можно назвать достаточно сдержанной. Ещё до недавнего ослабления рубль считался сильно недооценённым и во многом его курс учитывал потенциальные новые рестрикции. Справедливости ради отметим, что австралийский доллар терял на торгах в среду 0,4% против доллара США. Впрочем, слабость поставщиков сырья в Китай также можно связать с ухудшением перспектив отношений США и КНР. Накануне даже появилась информация о том, что Вашингтон ищет союзников, чтобы бойкотировать Олимпийские игры в Китае в 2022 году. Госдеп США поспешил опровергнуть эту информацию, но «дыма без огня не бывает». Если же говорить о внутреннем рынке, то Минфин 7 апреля проводит аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года, т.е. индикативные классические облигации. Объём размещения составил 54,688 млрд рублей по номиналу при спросе 73,408 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,30%. Таким образом, можем говорить о том, что спрос обнаруживается при доходности, которая соответствует условиям ключевой ставки выше 5,5%. Накануне вышли данные по инфляции за март. Рост цен составил 5,8%, что повышает вероятность ужесточения денежной политики ЦБ РФ на ближайшем заседании. Более того, нельзя исключать решения изменения ставки на 50 базисных пунктов. К 15:15 мск:

USD-RUB – 77,69 (+0,55%),

EUR-RUB – 92,34 (+0,66%),

EUR-USD - $1,188 (+0,09),

GBP-USD - $1,381 (-0,1%),

USD-JPY – 109,87 (+0,11%).

Правительство Франции хочет долю в EDF

Европейские рынки торговались разнонаправленно. Сектор технологий был аутсайдером, а вот банки лидировали среди растущих отраслей. Финальное значение сводного индикатора деловой активности еврозоны за март повысилось до 53,2 п. с февральских 48,8 п. Улучшение в сфере услуг наблюдается, но пока рано говорить о росте. Индекс PMI сферы услуг поднялся до 49,6 п. с февральских 45,7 п. В Великобритании финальная оценка составила 56,4 п., что немного хуже предварительной оценки 56,6 п. Ухудшение произошло из-за переоценки индекса в сфере услуг, который составил 56,3 п. вместо ожидаемых 56,8 п. Из корпоративных событий отметим рост бумаг французской EDF более чем на 9% на информации Reuters о планах правительства выкупить миноритарную долю в объёме около 10 млрд евро. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6865,01 п. (+0,61%),

DAX - 15188,73 п. (-0,16%),

CAC 40 - 6130,65 п. (-0,01%).

Улучшение прогнозов МВФ обещает восстановление топливного спроса

Нефть сохраняла позитивный настрой. В основном, на котировки влияет улучшение прогнозов и фактической статистики. Накануне МВФ повысил оценку роста мирового ВВП до 6,0% с декабрьской оценки 5,5%. Для России рост может составить 3,8% вместо прежних 3,0%, что, к слову, вернёт экономику на докризисный уровень. В долгосрочном плане повышаются риски возвращения полномасштабного экспорта Ирана. В Вене прошли переговоры с участием США и представителей Ирана, которые стороны описали в терминах первых успешных шагов. Впрочем, даже если состоится полное возвращение иранского экспорта, то вряд ли оно случится в ближайшие месяцы. Ключевым моментом для текущего дня будет публикация американской статистики по запасам и производству от Минэнерго в 17:30 мск. Накануне API сообщило о сокращении запасов нефти на 2,6 млн бар., но также о росте запасов бензина на 4,6 млн бар. и дистиллятов на 2,8 млн бар. Подобный дисбаланс был ожидаем на фоне восстановления работы НПЗ в Техасе после февральского арктического шторма. Из интересного отметим, что Норвежский суверенный нефтяной фонд совершил первую в своей истории прямую инвестицию в проекты альтернативной энергетики. Фонд купил 50% долю в проекте ветряной фермы 1 и 2 Borssele за 1,375 млрд евро. Проект имеет установочную мощность около 752 МВт. В планах фонда инвестировать до $10 млрд в проекты альтернативной энергетики до конца 2022 года. К 15:15 мск:

Brent - $63,45 (+1,13%),

WTI - $59,97 (+1,08%),

Золото - $1733,3 (-0,56%),

Медь - $8983,87 (-1,01%),

Никель - $16730 (-0,06%).

Глава JPMorgan считает оправданным текущие покупки перед многолетним расцветом экономики США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,1%. Глава J.P. Morgan Джеми Димон в ежегодном письме акционерам отметил позитивные ожидания по росту американской экономики. Он также подчеркнул, что текущие оценки акций могут казаться высокими, но в перспективе многолетнего расцвета американской экономики их покупка всё ещё имеет смысл. Одним из важных событий дня будет публикация протокола заседания ФРС. С одной стороны, позиция регулятора всесторонним образом была раскрыта в серии выступлений председателя Джерома Пауэлла, но, с другой, рынкам никогда не бывает лишним напомнить о приверженности стимулирующей политике. Также источником новостей может быть ситуация с Morgan Stanley, который продал акции на $5 млрд перед дефолтом Archegos Capital. Как минимум, некоторые клиенты посчитали себя введёнными в заблуждение и могут подать иски против финансовой организации. Российский рынок почти не ощущает угроз новых рестрикций, но весь удар на себя берёт рубль.