ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро четверга умеренно позитивные

Аналитики ПСБ:

– Ожидаем преобладания покупок в национальной валюте на снижении давления со стороны геополитического фактора, что будет способствовать фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в долларе и евро. Это будет приведет к отступлению американской валюты в середину диапазона 75-77,5 рубляСегодня на открытии, несмотря на некоторое снижение цен на нефть, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что поспособствует закреплению рынка выше данной отметки. В дальнейшем наш рынок может быть поддержан улучшением внешней конъюнктуры, что приведет к продолжению восстановления индекс МосБиржи и его подъему к середине диапазона 3500-3600 пунктовМы также сохраняем рекомендацию «накапливать» длинные ОФЗ от текущих уровней ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ



Сбербанк (ПОКУПАТЬ) в марте заработал рекордную чистую прибыль – 103,3 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

Сбербанк продолжает демонстрировать устойчивый рост прибыли в 2021 г. Основной фактор роста прибыли – умеренные темпы роста резервов, которые активно создавались в кризис прошлого года, а также рост процентных активов. Рост просрочки в марте (+0,9% по рублевым кредитам ЮЛ и +0,5% - по ФЛ) говорит о достаточно стабильном качестве кредитов банка. NIM (к гросс активам) в марте продолжил плавное снижение до 4,93% (-5 б.п. за месяц) на фоне переоценки доходности кредитного портфеля при начале цикла удорожания пассивов. Замедление прироста ЧКД в марте до 4,4% с 11,8% г/г в феврале связано с высокой базы прошлого года. При этом поддержку маржинальности окажет опережающий рост кредитов ФЛ, который в марте ускорился до 2,2% vs 1,2% в феврале, немного не дотянув до рекордных уровней прироста августа-декабря 2020 г. (~2,4% м/м). Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, которые имеют потенциал роста к нашему целевому уровню в 351 руб. за акцию.