Комментарии «Открытие»: Отечественные акции не торопятся пугаться американских санкций Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research» Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Большинство азиатских индексов растёт. Повышенным спросом вновь пользуются металлурги. Нефть торгуется в минусе, но промышленные металлы дорожают. AUD и NZD укрепляются на 0,3% против валюты США. Индекс доллара теряет более 0,1% и торгуется около 92,35 п. В целом, внешний фон говорит о возможности роста на российском рынке и дальнейшем восстановлении позиций рубля. Впрочем, рынок может временно негативно отреагировать на сообщения в СМИ, что США готовятся ввести очередные санкции против лиц из окружения президента РФ, отдельных ведомств, а также выслать несколько дипломатов в ответ на вмешательство в выборы и хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds, что привело к нарушению безопасности ряда ведомств США. Впрочем, если изучить вопрос подробней, то никаких действий по поводу госдолга РФ, или намерений отключить от SWIFT не предполагается, а это уже позитив. Соответственно, рынок может вздохнуть с облегчением и продолжить рост, а рубль укрепление. Отечественные акции не торопятся пугаться американских санкций По итогам торгов 7 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,18% до 3500,34 п., а РТС на 0,19% до 1429,51 п. В течение дня российский рынок проявлял спокойствие по поводу геополитических рисков и лишь рубль отличался повышенной нервозностью. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что отношения РФ и США находятся на самом низком уровне. Он также сообщил, что РФ не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией и будет принимать меры в зависимости от её развития. В какой-то мере это можно считать отправной точкой для разворота в рубле, хотя риторика с Запада пока никак не меняется. Тем не менее, в течение дня курс USD-RUB поднимался выше 78,04, но на этом давление не получило продолжения и на графике сформировался разворотный сигнал. На фондовом рынке секторы нефти и газа, а также электроэнергетики показали рост на 0,65%. В последнем отличились бумаги «Русгидро» без особого информационного повода. Однако в текущем году бумаги компании начали обрастать определёнными ожиданиями роста прибыли и дивидендных выплат. Потребительский сектор потерял 0,43% на опасениях падения активности потребителей из-за роста инфляции и чрезмерно слабого рубля. Кроме того, сохраняются опасения сохранения регулирования цен на ряд жизненно важных товаров. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 94,499 млрд рублей по сравнению с 90,207 млрд рублей днём ранее. Отметим то, что рублёвый индекс смог удержаться выше уровня 3500 пунктов, который долго оставался сопротивлением в текущем году. Банковский сектор был основным поставщиком корпоративных новостей. Сбербанк в очередной раз удивил. В марте была получена рекордная прибыль по РСБУ в размере 103,3 млрд рублей. В I квартале рост чистой прибыли составил 29,2% до 282,5 млрд рублей. На результаты существенно повлияло снижение объёма средств, направляемых на резервы. Бумаги TCS Group оказались в лидерах снижения среди индексных акций. Возможно, что рынку не понравились планируемые темпы роста. Во всяком случае, Сбербанк и ВТБ демонстрируют более сильную динамику улучшения показателя прибыли в I квартале. Компания прогнозирует среднегодовой рост чистой прибыли свыше 20% — до 75 млрд рублей в 2023 году, говорилось в презентации группы, подготовленной для «Дня стратегии». TCS Group ожидает коэффициент рентабельности капитала на уровне 30% ежегодно в период до 2023 года, а также более 16,5 млн активных клиентов. Доля небанковской прибыли группы прогнозируется на уровне 35–50% общей прибыли. Также TCS Group ожидает прибыль в 2021 году на уровне 55 млрд рублей. При этом доля некредитных доходов составит до 40% общей выручки. Рост кредитного портфеля в 2021 году топ-менеджмент оценивает потенциально в 30%. Лидерами дня в составе индекса МосБиржи были «Русгидро» (+3,71%), ВТБ (+2,56%), ММК (+2,46%) и «НОВАТЭК» (+2,46%). Самыми слабыми были TCS Group (-3,2%), «Яндекс» (-2,03%), HeadHunter (-1,63%) и Polymetal (-1,02%). Рубль намекает на избыточный страх по поводу санкций Итак, рубль в течение дня претендовал на звание самой слабой валюты, но пальму первенства перехватила индийская рупия. Резервный Банк Индии сохранил ставку на уровне 4%, а также продолжит программу скупки облигаций на в объёме около $14 млрд, что, безусловно, является фактором давления на национальную валюту. В Индии ежедневно регистрируют рекордное число заразившихся COVID-19. Если в воскресенье это было чуть более 103 тыс., то во вторник это число подскочило свыше 115,7 тыс. В России также складывалась тревожная ситуация, рубль дважды заходил на уровни выше 78,0 за доллар, но так и не смог там закрепиться. Доходность по 10-летним ОФЗ достигала 7,31%, а на первичном размещении 7,30%. Однако эти уровни доходности уже могут быть интересны инвесторам, поскольку соответствуют ситуации со ставкой регулятора выше 5,5%. К вечеру на коротких графиках USD-RUB появились разворотные сигналы, которые имеют шанс вернуть курс ближе к 76,0, а то и к 75,0. Впрочем, всегда стоит держать в уме внешнеполитические риски, которые носят непредсказуемый и неожиданный характер. Аукционы ОФЗ показали, что интерес к российским долгам есть, даже в свете потенциальных американских неприятностей. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года, т.е. индикативные классические облигации. Объём размещения составил 54,688 млрд рублей по номиналу при спросе 73,408 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,30%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД 26233 с погашением 18 июля 2035 года на 37,3 млрд рублей по номиналу под 7,43% при спросе 47,0 млрд рублей по номиналу. Предыдущее размещение этого выпуска Минфин проводил 31 марта 2021 года и продал бумаги на 154,1 млрд рублей по номиналу под 7,25% годовых при спросе 216,6 млрд рублей по номиналу. Таким образом, премия выросла незначительно, хотя спрос сократился более заметно. Тем не менее, аукционы проходят с более высоким интересом инвесторов, чем на большинстве размещений в I квартале. Примечательно, что, что AUD и NZD теряли более 0,6% против доллара США, но это можно отнести на счёт очередных признаков холодной войны Вашингтона и Пекина. В прессе появилась информация, что США ищут поддержки у союзников, дабы бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае, которые пройдут в 2022 году. К вечеру среды доллар слабел на 0,37% до 76,98, а евро на 0,37% до 91,37. Президент Байден выразил готовность обсуждать налоговые инициативы Американские индексы завершили день с небольшими изменениями. NASDAQ упал, но S&P 500 записал на свой счёт очередной рекорд. Протокол заседания ФРС показал, что регулятор настроен достаточно решительно выполнять свой двойной мандат. Программа выкупа облигаций в объёме $120 сохранится до тех пор, пока не будет достигнута максимальная занятость и инфляция около 2%. Не так давно в ФРС говорили больше об инфляционных ожиданиях, а не о достижении конкретных параметров. Протокол также отразил улучшение прогноза по экономике с 4,2% до 6,5% в текущем году. Инфляция может достигнуть 2,2%, но в ФРС пока не видят сильного инфляционного давления. Доходности казначейских обязательств особо не отреагировали на протокол. По 10-летним обязательствам доходность оставалась в районе 1,65%. Рынок также не оставил без внимания ежегодное письмо инвесторам главы J.P. Morgan Джейми Димона, в котором он выразил уверенность в том, что избыточных накопления, прямые выплаты, значительные бюджетные расходы, количественное стимулирование ФРС, потенциальная инфраструктурная программа, массовая вакцинация и эйфория по поводу выхода из пандемии приведут к цветению американской экономики до 2023 года. Возможно, по его словам, текущие оценки акций кажутся достаточно высокими, но ожидаемый многолетний рост экономики оправдывает их покупку. Президент США Джо Байден выразил согласие прислушаться к предложениям по поводу корпоративного налога. Он также предложил республиканцам принять участие в дискуссии по теме инфраструктурной программы. Он полагает, что эта программа должна фокусироваться на построении будущего, а не только на ремонте существующей инфраструктуры. Он сравнил будущий проект со строительством сети дорог между штатами и космической гонкой. Сегодня десятки тысяч миль дорог и тысячи мостов нуждаются в ремонте, что обеспечит работой миллионы американцев. Тем не менее, он не забыл о налогах на офшоры и зарубежную прибыль корпораций. Рынок продолжил отыгрывать идею выхода из пандемии. Бумаги авиакомпаний и операторов круизов вновь дорожали. Однако идеи восстановления касаются не только отдыха и туризма. К примеру, в Deutsche Bank полагают, что производитель компьютеров Dell (+2,3%) выиграет от увеличения корпоративных расходов на обновление оборудования. В разрезе секторов наиболее сильный рост показали коммуникации (+0,72%), а хуже всех был сектор материалов (-1,75%). В составе индекса Dow Jones самый сильный рост был в акциях банка JPMorgan Chase & Co. (+1,57%), Apple Inc. (+1,34%) и Intel Corp. (+1,05%). Слабее всех были Walt Disney Co. (-1,14%), Boeing Co. (-1,01%) и Dow Inc. (-0,94%). По итогам дня: DJIA - 33446,26 п. (+0,05%), S&P 500 - 4079,95 п. (+0,15%), NASDAQ - 13688,84 п. (-0,07%). Япония вновь может пойти на ужесточение карантинных мер Большинство азиатских рынков торговалось в плюсе. Иена укрепилась до 109,7 за доллар, что оказало давление на японские индексы. Кроме того, власти Токио рассматривают варианты более строгого карантина для сдерживания роста заболеваемости COVID-19. В Гонконге бумаги Tencent находились под давлением. Prosus NV решила продать 2% акций китайского IT гиганта, сократив свою долю до 29%. Стоимость проданного пакета оценивается в $14,6 млрд. В Австралии рынок активно подрастал за счёт добывающего сектора. Инвесторы активно покупали бумаги производителей железной руды на фоне рекордных цен на сталь в Китае. К 8:40 мск: Nikkei 225 - 29688,02 п. (-0,14%), Hang Seng - 28969,27 п. (+1,03%), ASX 200 - 6987,70 п. (+0,86%), Shanghai Composite - 3488,01 п. (+0,24%), KOSPI - 3141,34 п. (+0,13%). До восстановления спроса пока далеко Нефть торговалась в минусе. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 2 апреля коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,5 млн бар. и теперь они на 3% превышают средний показатель за пять лет. Запасы бензина выросли на 4,0 млн бар. и теперь на 2% ниже среднего за пять лет. Запасы дистиллятов выросли на 1,5 млн бар. и теперь на 5% превышают средние цифры за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели составили: 19,3 млн бар. общих поставок в сутки, или +5,5% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или +14,8% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или -0,8% за год. Добыча в США сократилась за неделю на 200 тыс. бар. до 10,9 млн бар. в сутки. В целом, американскую статистику можно считать вполне позитивной. Однако на рынке обращают внимание на рост добычи в России, на потенциальное снятие части санкций с Ирана, а также на тяжёлую эпидемиологическую обстановку в Индии. Индийские власти ежедневно фиксируют рекордный прирост заболеваемости COVID-19. Индия является одним из ключевых регионов роста спроса на нефть. Одновременно нет никакого восстановления спроса в Европе из-за принятых карантинных мер. Соответственно, поводов для возвращения нефти к росту пока не наблюдается. К 9:00 мск: Brent - $62,81 (-0,55%), WTI - $59,4 (-0,62%), Золото - $1742,8 (+0,07%), Медь - $9022,45 (+0,94%), Никель - $16710 (+0,44%). Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 11:30 мск – индекс деловой активности в строительстве Великобритании; в 12:00 мск – цены производителей еврозоны (ожидается ускорение до 1,4% с 0,0% в феврале); в 15:30 мск – первичные обращения за пособием по безработице в США; в 19:00 мск – выступает председатель ФРС Джером Пауэлл. eg

