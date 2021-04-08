ИАЦ «Альпари»: Курс доллара вернулся под отметку 77 руб.

В среду, 7 апреля, торги на внутреннем валютном рынке завершились укреплением по рублю. Пара доллар/рубль снизилась на 0,37%, до 76,98 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 91,39 руб., фунт/рубль — на 0,90%, до 105,80 руб.

В начале дневной сессии рубль обновил многомесячные минимумы против иностранных валют. Его ослабление было вызвано эскалацией конфликта в восточной Украине и проверкой боеготовности Минобороны РФ. Курс доллара повышался до 78,05 руб.

Ажиотаж вокруг этой ситуации создаётся зарубежной прессой. Учения в России проводятся ежегодно. В рамках учений для выполнения учебных задач военная техника перемещается в нужные регионы. Никакой паники быть недолжно. Заявления секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева снизили напряженность на рынке. Он заявил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Украине, но следит за ситуацией. Курс доллара снизился с достигнутого максимума 78,05 руб. до 76,96 руб.

В четверг, 8 апреля, на торгах Азии нефть стоит $63 за баррель. Доллар США корректируется. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Доллар/рубль просел на 0,19%, до 76,83 руб. Продавцы смогли на время блокировать покупателей. Чтобы на рынке убрать нервозность участников рынка, цене нужно закрепиться ниже отметки 76,60 руб. за доллар. В этом случае рынок продолжит консолидироваться в ожидании налогового периода за первый квартал.

Николай Патрушев также сказал, что конкретные меры будут приняты в зависимости от развития ситуации на Донбассе. Если ситуация ухудшиться, продажи рубля возобновятся с новой силой.

Фондовый рынок

Российские фондовые индексы закрылись в плюсе на фоне укрепления рубля. По итогам торгов индекс МосБиржи восстановился на 0,18%, до 3500,34 пункта (+0,18%), индекс РТС – на 0,19%, до 1429,51 пункта.

Давление на рубль немного спало. Фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС окрылись ростом. Фьючерс на индекс S&P500 обнови исторический максимум поднявшись до 4089 пунктов. Наши индексы тоже потом наверстают упущенное движение из-за санкционных рисков и эскалации конфликта между Россией и Украиной. По индексу МосБиржи ожидается восстановление до 3525 пунктов, индексу РТС – 1445 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»