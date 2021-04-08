Россия может выйти в лидеры по производству и продаже вакцины

Ситуация с пандемией COVID-19 в мире выглядит по-прежнему очень тревожно.

Ожидания, что в третьем квартале мир полностью забудет о карантине и будет восстановлена мобильность населения, уходят в прошлое. Тем не менее, в мире активно идет вакцинация населения и мировым лидером по числу поставленных прививок в пересчете на численность населения стабильно остается Израиль. Россия, по данным на 2 апреля, входит в топ-10. Более того, на данный момент есть все предпосылки того, что по производству и продаже вакцины «Спутник V» Россия может выйти в мировые лидеры, потеснив или в крайнем случае разделив лавры с Pfizer.

В декабре 2020 года, Morgan Stanley спрогнозировал выручку только Pfizer и BioNTech в 2021 году на уровне $19 млрд. Goldman Sachs предрек Moderna выручку на сумму более $13 млрд. Американская фармацевтическая компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину от коронавируса BNT162b2, рассчитывает заработать не менее $15 млрд от продаж препарата в 2021 году. Совокупный годовой доход Pfizer прогнозирует на уровне $59–61 млрд. Вакцина Pfizer/BioNTech первой получила одобрение властей в США и странах ЕС. Компании делят расходы и выручку пополам, соответственно, BioNTech также должна получить $15 млрд. Всего Pfizer и BioNTech сначала планировали произвести в этом году 1,3 млрд доз своей вакцины, но затем увеличили план производства до 2 млрд доз. Дозой считается одна инъекция, вакцина Pfizer/BioNTech подразумевает две инъекции.

Россия же имеет все шансы, мягко говоря, неплохо заработать на медицинском туризме и экспорте вакцины. Как известно, кризис — это не только угрозы, но и новые возможности. Это в полной мере касается и пандемии COVID-19. «Спутник V» одобрен в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Стоимость одной дозы вакцины на экспорт составляет $10. Для вакцинации одного человека необходимы две дозы. За счёт эффекта от масштаба производства себестоимость выпуска вакцины может составлять порядка $9,5 за дозу. Однако, производителям необходимо получать прибыль, и итоговая стоимость препарата для других стран может быть несколько выше заявленных $10. Мы оцениваем совокупную (то есть за два года) выручку от экспорта вакцины в 2021-2022 в $30 млрд.

Для сравнения: годовая экспортная выручка России от оружия составляет $15 млрд, газа — $37,1 млрд, нефти — $98 млрд. В 2020 году объём российского несырьевого экспорта составил $161 млрд. Так что была страна-бензоколонка, а стала вакциноколонка.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»