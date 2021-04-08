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«Открытие»: доллар не уйдет выше 80 рублей надолго

Андрей Никандров, экономист аналитического управления «Открытие Research».

Курс рубля к доллару 16 марта достиг минимума с июля 2020 г., но с тех пор рубль практически непрерывно слабеет. За 3 недели курс доллара вырос примерно на 5 рублей, а 7 апреля на короткое время превысил 78 рублей за доллар.

По нашему мнению, основной причиной волатильности курса рубля в последнее время остается геополитическая напряженность, связанная в том числе и с конфликтом на Украине. Быстрое падение последних дней могло быть вызвано длинными праздниками в западных странах, во время которых биржи были закрыты: иностранцы, работающие на российском рынке, могли отыгрывать новости, накопившиеся за выходные.

Жесткие санкции безусловно могут привести к новой волне ослабления рубля, но в то же время мы не ждем ухода курса за 80 руб./долл. на длительное время: в настоящее время рубль уже выглядит недооцененным с точки зрения фундаментальных показателей, достаточно взглянуть на нефть, торгующуюся выше 60 долл./барр. Кроме того, в 2020 г. Банк России начал интервенции на валютном рынке как раз около 80 руб./долл., что показывает важность этого уровня для регулятора, особенно с учетом высоких темпов инфляции, которые сейчас наблюдаются в России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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