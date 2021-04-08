«Фридом Финанс»: Акции банков отыгрывают ожидания постепенного увеличения процентной маржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,4%, следуя за фьючерсами на американские фондовые индексы, несмотря на незначительное снижение нефтяных котировок.

ФРС продолжит противодействовать дефляционным рискам в экономике при повышении инвестиционного спроса и уровня занятости. Это следует из публикации протоколов мартовского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Кроме того, регулятор намерен добиться превышения инфляцией целевого уровня 2% г/г. Выше таргета инфляция должна продержаться столько времени, сколько потребуется, чтобы обеспечить уверенность в том, что показатель будет долгосрочно находиться на целевом уровне ФРС. При этом Комитет по открытым рынкам в очередной раз указал, что до обеспечения полной занятости и стабилизации инфляции политика Федрезерва пересматриваться не будет. Эти заявления обеспечили повышение спроса на рисковые активы на фондовом рынке.

На российском рынке в лидерах роста акции банков, отыгрывающие ожидания постепенного увеличения процентной маржи. Акции Банка Санкт-Петербург дорожают, поскольку инвесторы рассчитывают на рекомендацию набсовета выплатить за 2020 год дивиденд на обыкновенную акцию в размере 4,6 руб. В этом случае доходность составит примерно 7%. В ноябре 2020 года акционеры банка приняли решение направить на дивиденды за девять месяцев по 3,33 руб. на обыкновенную и 0,11 на привилегированную акцию, то есть в совокупности 1,6 млрд руб., или 20% от прибыли по МСФО за 2019 год. Решение заплатить указанный дивиденд за прошлый год способно увеличить оценку справедливой стоимости банка в пределах 2-5% в зависимости от методики расчетов.

Хуже рынка выглядят акции ФСК ЕЭС. По данным Центра финансовых расчетов, с начала 2021 года суммарная задолженность потребителей за электроэнергию выросла примерно на 12 млрд руб., до 78,6 млрд. Причем за весь 2020 год задолженность увеличилась лишь на 4 млрд, до 62,6 млрд руб. Суммарный долг потребителей электроэнергии на розничном рынке по состоянию на 28 февраля 2021 года составил 359,6 млрд руб. против 308,9 млрд руб. в феврале 2020 года. Основной объем невыплат (186,3 млрд руб.) пришелся на непромышленных потребителей, 78,6 млрд руб. задолжало электросетям население. Эти данные отражают риски для рентабельности сетевых компаний при ускорении инфляции. Чтобы минимизировать негатив, необходимо оказывать централизованную поддержку предприятиям отрасли и потребителям. В отсутствии такой поддержки и при ускорении инфляции акции сетевых компаний, вероятно, будут выглядеть слабее бумаг компаний генерирующих.

До конца текущей сессии прогнозируем продолжение позитивной динамики. Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 3480-3540 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 76,40-77,75 и 90,20-93,25 соответственно.