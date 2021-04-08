«Фридом Финанс»: Временное затишье

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 7 апреля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 вырос на 0,15%, до 4080 пунктов, Dow Jones поднялся на незначительные 0,05%, а NASDAQ упал на 0,07%. Большинство секторов продемонстрировали скромную динамику, за исключением отрасли сырья и материалов, которая просели на 1,75%, в основном за счет падения химических компаний. Акции «роста» продолжают обгонять компании «стоимости», ставки трежерис остаются вблизи 1,6%. Внимание инвесторов приковано к перспективам открытия экономик, деталям инфраструктурного плана и налоговой реформы.

Поставщик технологий хранения информации SMART Global Holdings (SGH: +12%) представил квартальные результаты выше ожиданий и сильный гайданс.

Поставщик решений в области электрификации транспортных средств XL Fleet (XL: +3%) заявил, что получил заказ на 19 электрических пикапов от Apex Clean Energy.

Lamb Weston Holdings (LW: –3,6%) представила квартальные результаты ниже ожиданий, однако отметила позитивное влияние на бизнес со стороны ослабления карантинных ограничений.

Сегодня большинство мировых фондовых площадок демонстрирует положительную динамику. Фокус внимания продолжает оставаться на перспективах открытия экономик, деталях инфраструктурного плана, потенциальном росте ставок и перетоке капитала.

Публикация протоколов заседания FOMC, прошедшего 16-17 марта, не преподнесла неожиданностей: восстановление экономики будет зависеть от темпов вакцинации. Было отмечено, что слишком быстрые темпы могут привести к чрезмерному аппетиту к риску на фондовом рынке. Частники заседания ожидают, что среднесрочный рост инфляции будет иметь временный характер, в связи с чем регулятор намерен продолжить придерживаться ранее выбранного мягкого курса денежно-кредитной политики.

Обсуждение инфраструктурной реформы обусловливает более пристальное внимание инвесторов к потенциальному повышению налогов. Накануне Джанет Йеллен отметила, что налоговая реформа сместит чашу весов в сторону компаний, которые обеспечивают вклад в американскую экономику. Министр торговли Джина Раймондо, в свою очередь, заявила, что повышение налога на корпоративный доход до 28% еще подлежит обсуждению в Белом доме.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Китайский CSI 300 вырос на 0,17%, японский Nikkei 225 упал на 0,07%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,15%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,34%.

Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис находится вблизи 1,65%. Фьючерс на нефть марки Brent колеблется около $63. Золото растет до $1746. Индекс компаний малой капитализации Russel2000 теряет 1,6%.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4070–4110 пунктов.

8 апреля будут представлены еженедельные данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Ожидание: 680 тыс. против 719 тыс. за предыдущий период.

Сегодня отчет за 2021 финансовый год представит алкогольный гигант Constellation Brands (STZ). Его последние квартальные показатели отразили удивительно сильный рост продаж, поскольку устойчивое домашнее потребление пива компенсировало падение спроса в барах и ресторанах. Наряду с Boston Beer, продажи Constellation Brands составили большую часть роста всей отрасли в 2020 году. Отчет, публикуемый на этой неделе, должен содержать больше свидетельств сильного роста импортных пивных брендов, таких как Modelo и Pacifico, наряду со скромным успехом запуска продаж хард-зельтера Corona, который непосредственно конкурирует с франшизой Truly от Boston Beer. Рост продаж замедлится по сравнению с прошлым кварталом из-за сдвигов в отгрузке и запасах. Ожидается, что выручка Constellation Brands может снизиться на 2%, до $1,865 млрд. Движение акций будет зависеть от прогноза на 2022 финансовый год.

Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 70 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил консолидироваться в узком диапазоне. Отсутствие более выраженной коррекции является позитивным фактором. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества «быков», в то время как индикатор RSI приближается к зоне перекупленности. Мы полагаем, что небольшое пространство для роста еще имеется, но индекс S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4110 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда.