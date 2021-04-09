«Фридом Финанс»: В пятницу рынок будет восстанавливаться после бурного начала недели

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние площадки торгуются сегодня без единого тренда. Настроения инвесторов во второй половине дня были омрачены выходом данных по рынку труда в США. Число заявок на первичное пособие по безработице вопреки ожиданиям выросло с 728 до 744 тысяч. Рынок закладывал снижение до 680 тысяч. В среднем за месяц недельный прирост заявок составил 724 тысячи. Число повторных заявок тоже выше консенсуса: 3,73 млн против ожидаемых 3,65 млн. На этих новостях промышленный Dow Jones снижается на 0,2%, а индекс компаний малой капитализации Russel 2000 на 0,6%. Технологичный сектор, входящий в Nasdaq, прибавляет 0,7%. В Европе и Азии день прошел в зоне слабого роста.

Нефть балансирует вблизи своих средних значений за последние две недели, снижаясь к концу к отметке $65,5. Игроки рынка уже не первый день в ожидании нового тренда. Сегодня на котировки могут повлиять очередные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступает в рамках онлайн-конференции МВФ. Если инвесторы получат свежие сигналы в пользу слабого доллара, это может на время поднять нефть в зону $66-67 за баррель марке Brent.

Российский РТС сегодня демонстрирует относительное спокойствие после бурного начала недели. Наблюдается слабый рост в пределах 0,5%. Индекс торгуется вблизи 1430 пунктов, сохраняя потенциал подъема к 1450. Это более равновесный уровень, и в пятницу, если не будет стрессовых новостей, инвесторы будет выкупать бумаги, двигая РТС на 20-30 пунктов вверх.

Индекс Мосбиржи держится вблизи 3500 пунктов, хотя еще утром приближался к 3530. Боковой тренд в пятницу наиболее вероятен. Рынок будет восстанавливаться после недавней встряски, но на фоне укрепления рубля этот прирост будет слабо заметен. Ориентир на пятницу по индексу Мосбиржи – колебания в диапазоне 3480-3520 пунктов.

Среди основных фишек наиболее сильную динамику сегодня показывают Фосагро (+3,6%) и АФК Система (+2,8%). Первые растут в отсутствии сильных новостей, вторая отыгрывает публикацию отчета за 2020 год. Выручка по итогам года оказалась ниже ожиданий, недотянув до 700 млрд, однако прибыль превысила 16 млрд, что сильно выше консенсуса в 9 млрд. Основной вклад внесла продажа части активов, что не помешало бумагам Системы подняться на трехнедельные пики в районе 36 рублей. Акции могут закрепиться выше 37 уже на следующей неделе.

На валютном рынке ситуация постепенно меняется в пользу рубля. Большую часть сессии доллар движется вглубь диапазона 76,5-77, хотя в моменте вновь поднимался на 77,4. Геополитика перестает довлеть над умами инвесторов, что позволяет рублю возвращаться к своему фундаментально обоснованному коридору. Сейчас валютная пара все еще переоценена. Конец недели можем встретить немногим ниже 76,5. Евро в течение дня колебался между отметками 91,1-91,9 и к вечеру занял положение около 91,5. Здесь тоже сохраняется потенциал снижения. В пятницу пара может сходить на 90,7.