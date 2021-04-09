ИАЦ «Альпари»: Рынок боится, но покупает

Рынок акций РФ в четверг немного вырос. Очень хорошо заметно рыночное напряжение: поводов продавать вроде бы и не появилось, но тени санкций все еще висят над горизонтом, да и поведение рубля вызывает много вопросов.

В результате индекс МосБиржи консолидируется около 3502 пунктов и может торговаться в диапазоне 3480-3525 пунктов. Этого коридора будет достаточно, чтобы дождаться новых катализаторов. Индекс РТС приподнялся к 1438 пунктам и способен двигаться в рамках 1420-1450 пунктов.

Бумаги «ФосАгро» тянутся вверх и сегодня становятся лидерами спроса, обновляя пик на уровне 4324 руб. Акции неплохо выиграли от общерыночного роста, но дополнительный катализатор все-таки сезонный — в России и за ее пределами в самом разгаре посевная. В том случае, если бумага сможет закрепиться выше 4320 руб., новой целью роста станет область 4350-4400 руб.

В хорошем плюсе сегодня бумаги «Системы», «Северстали» и «НЛМК». Удивительно, но акции «Полюс Золота» и Полиметалла» не фигурируют среди фаворитов спроса, хотя и золото и серебро сегодня рвутся вверх.

Под давлением торгуются акции «Новатэка» и «Сургутнефтегаза», и в целом спектр бумаг компаний сырьевого сектора выглядит неважно. Баррель Brent снова в минусе, тянется к $62,94 и может оставаться в пределах $62-64. В бумагах «Аэрофлота», вполне вероятно, зарождается новая волна продаж, которая может увести акции к 66 руб.

Доллар США ближе к вечеру практически остановился в движении, как и весь валютный рынок. «Американец» торгуется по 76,66 руб. и может удержаться в границах 75,50-77,50 руб. Евро стоит 91,25 руб. и сохраняет за собой рамки колебаний в пределах 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»