ПСБ: Дальнейший рост мировых цен на минеральные удобрения ограничен

С конца 2020 года цены на удобрения резко начали расти на фоне сильного спроса со стороны аграриев и роста цен на сельскохозяйственную продукцию. В 1 кв. 2021 года цены на азотные удобрения поднялись на 20-45% г/г, а на фосфатный – на 70-90% г/г, достигнув 10-летних максимумов.

Главным фактором роста мировых цен на минеральные удобрения стало увеличение спроса на них. Цены на пшеницу, кукурузу и сою резко выросли, в результате чего платежеспособность фермеров увеличилась, что сказалось на потреблении удобрений.

Цены на фосфатные удобрения (MAP/DAP) в 1 кв. 2021 года выросли на 30% кв./кв. и почти на 90% г/г на фоне высокого спроса в США и Латинской Америке. В ближайшие месяцы цены останутся на том же уровне из-за сезонного спроса в азиатских странах. Другим фактором роста цен стало снижение объемов экспорта фосфорсодержащих удобрений из Китая из-за увеличения потребления внутри страны.

Цены на азотные удобрения, в т.ч. карбамид и КАС, в 1 кв. 2021 года выросли в среднем на 45% кв./кв. и на 75% кв./кв. соответственно на фоне высокого сезонного спроса в Европе и США. Также фактором роста цен стало увеличение цен на энергоносители. С начала года цены на газ, основного сырья для производства азотных удобрений, увеличились на 25% кв./кв. Похожая ситуация с ценами на уголь (используемого для производства азотных удобрений в Китае), которые выросли на 30% кв./кв.

В 1 кв. 2021 года цены на NPK (сложные комплексные удобрения) также увеличились в среднем на 18% кв./кв. и 22% г/г благодаря положительной динамике в азотном и фосфорном сегментах.

Полагаем, что дальнейший рост цен минеральных удобрений маловероятен. По мере восстановления экспорта удобрений из Китая, а также окончания сезонного спроса в Европе и США на рынке могут появиться избытки предложения, что приведет к некоторой консолидации цен на азотные и фосфорные удобрения. Наш прогноз по итогам 2021 года предполагает, что цены на карбамид (FOB Baltic) составят 305 долл. за тонну (+36% г/г), NPK (FOB Black Sea) - 295 долл. за тонну (+15% г/г), а DAP (FOB Baltic) – 395 долл. за тонну (+35% г/г).

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