«Открытие»: Напряжённость в рубле ослабла, но пока нет решимости для укрепления

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Отечественный рынок проявляет осторожность, ожидая конкретики новых американских рестрикций

К 15:20 мск индекс МосБиржи повышался на 0,23% до 3508,30 п., а РТС рос на 0,41% до 1435,43 п. В первой половине дня отечественный рынок торговался в плюсе. Однако утренний оптимизм заметно ослаб. Динамика индексов в Европе не столь ярко выражена, как в Азии, нефть остаётся в минусе, да и вопросы внешнеполитических рисков пока не отличаются определённостью. Информация в СМИ о возможных санкциях против РФ угрозы экономике не несёт, но рестрикции могут затронуть крупных чиновников и бизнесменов, что частично отражается в динамике акций отдельных компаний. Сектор нефти и газа терял почти 0,4%. Бумаги «Газпрома» теряли около 0,15%, реагируя на информацию в американских СМИ об одобрении двух версий пакетов санкций против «Северного потока-2». Впрочем, обсуждаться и одобряться они будут лишь в мае. Финансовый сектор в плюсе на 0,4%. Рост доходностей на рынке ОФЗ позволяет банкам рассчитывать на более высокую прибыль от вложений в инструменты с минимальным риском. Индекс химии и нефтехимии растёт на 1,45% благодаря росту акций «ФосАгро» на 2,3%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 38 млрд рублей к середине дня.

АФК «Система» сообщает о росте выручки за 2020 год на 5,7% до 691,6 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 5,5% до 236,3 млрд рублей. Бумаги «Системы» дорожали на 2,4%. Лидерами в составе индекса МосБиржи были АФК «Система», «ФосАгро», «Северсталь» и МКБ. Слабее всех оказались «НОВАТЭК», обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», «Русгидро» и «Татнефть».

Напряжённость в рубле ослабла, но пока нет решимости для укрепления

Рубль в моменте укреплялся до 76,73 за доллар, но затем растерял свои достижения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4845 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,56% на день, 4,64% на неделю и остались на уровне 4,87% на месяц. Утренняя информация о том, что в планируемых против РФ новых санкциях США нет упоминания о госдолге, или отключении РФ от SWIFT, является позитивом и может стать основанием для укрепления. Однако возможная высылка дипломатов неизбежно вызовет ответные действия РФ. Также можно ожидать, что отдельные союзники США постараются внести свою «посильную» лепту в данный процесс. Поэтому рубль пока воздерживается от чрезмерно оптимистичной реакции. На Forex доллар был склонен к ослаблению. Индекс доллара терял около 0,15%. AUD и NZD укреплялись почти на 0,35%. Однако также отметим тот факт, что иена укреплялась более 0,5% против доллара США, а это, как правило, рассматривается в качестве индикатора низкого аппетита к риску. К 15:20 мск:

USD-RUB – 77,00 (+0,03%),

EUR-RUB – 91,41 (+0,02%),

EUR-USD - $1,187 (+0,05%),

GBP-USD - $1,376 (+0,21%),

USD-JPY – 109,18 (-0,58%).

Местные власти в Европе готовы договариваться с РФ о поставках вакцины в обход центральных властей

В Европе наиболее активный рост наблюдался в бумагах здравоохранения, а вот страховой сектор оказался слабее всех. В Германии производственные заказы выросли на 1,2% за февраль. В Великобритании индекс деловой активности в строительстве взлетел до 61,7 п. с февральских 53,3 п. Инфляция цен производителей еврозоны повысилась в марте до 1,5%, что оказалось немного выше прогноза 1,4%. Франция сообщает о незначительном улучшении ситуации с COVID-19 в отдельных департаментах. Пока центральные правительства ключевых стран Европы не торопятся договариваться о поставках российской вакцины, в Германии власти земли Мекленбург-Передняя Померания намерены договориться самостоятельно о поставке 1 млн доз российского препарата «Спутник V». К 15:20 мск:

FTSE 100 - 6920,19 п. (+0,51%),

DAX - 15178,79 п. (+0,02%),

CAC 40 - 6157,46 п. (+0,44%).

Слабое Восстановление спроса и возможное избыточное предложение остаются сдерживающими факторами для нефти

На рынке нефти сохраняются сомнения по поводу того, что текущий спрос сможет переварить растущее предложение. Франция, хоть и сообщает о некоторых успехах по сдерживанию коронавируса, но тотальный карантин сохранится в ближайшие недели. Вакцина AstraZeneca уже не воспринимается в Европе в качестве безопасного препарата, поскольку были выявлены многочисленные случаи тромбоза после вакцинации. У Johnson and Johnson производственные проблемы, которые не позволят быстро нарастить поставки. В Индии ежедневно регистрируется рекордный прирост заболеваний. Иными словами, говорить о тотальном отступлении вируса пока рано. В США ежедневное потребление бензина остаётся на достаточно скромном уровне. Ежедневное потребление пока не может подняться выше 9 млн бар. в сутки. Впрочем, есть надежда на летний высокий сезон, когда большинство американцев почувствует свободу и страсть к длительным поездкам. В долгосрочном плане рынок начинает закладывать возможность возвращения полного экспорта иранской нефти. К 15:20 мск:

Brent - $63,04 (-0,19%),

WTI - $59,5 (-0,45%),

Золото - $1748 (+0,37%),

Медь - $9004,81 (+0,74%),

Никель - $16815 (+1,08%).

Американский рынок ждёт очередных заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 16 тыс. до 744 тыс. Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральное открытие индекса Dow Jones и на рост NASDAQ более 0,8%. В течение дня ожидается выступление президента Джо Байдена касательно контроля за оборотом гражданского оружия. После нескольких случаев массовых расстрелов администрация США может ужесточить некоторые правила продажи и хранения. Однако главное внимание рынка будет направлено на выступление председателя ФРС в рамках мероприятия МВФ. От Джерома Пауэлла продолжают ждать заверений в том, что политика регулятора будет оставаться мягкой неопределённо длительное время. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам оставалась на уровне 1,65%. Российский рынок продолжит торговаться с оглядкой на развитие геополитических рисков. Впрочем, некоторые признаки всё же говорят о том, что напряжённость на Востоке Украины может вернуться в рамки переговорного процесса, а новые американские санкции угрозы экономике не несут.