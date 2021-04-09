ИАЦ «Альпари»: Рубль остается под давлением из-за геополитических рисков

В четверг, 8 апреля, по итогам дня рубль немного укрепился против доллара США, сдав позиции евро и британского фунта. Пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 76,85 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,18%, до 91,55 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 105,99 руб.

Российская валюта по-прежнему остаётся под давлением из-за геополитических рисков. На европейской сессии телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель снизил напряженность на валютном рынке. На фоне слабости доллара пара доллар/рубль снижалась до 76,62 руб. Из-за укрепления евро и фунта, рубль остался торговаться против них в минусе. Инвесторы сейчас следят за тем, ослабнет или нет российское военное присутствие близ Украины в следствие учений.

В пятницу, 9 апреля, баррель Brent стоит $63,14. Волатильность на нефтяном рынке сейчас низкая, поэтому он не оказывает заметного влияния на динамику рублевых пар. Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам. Курс доллара превысил отметку в 77 руб. и торгуется по 77,02 руб. Напряженность в рубле опять нарастает. Спекулянтам оказалось недостаточно телефонного разговора Путина с Меркель.

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак на пресс-конференции заявил, что Россия защитит граждан на Донбассе и не допустит их массовой гибели. США видимо не услышали Казака, если рассматривают возможность перебросить военные корабли в Чёрное море. Для рубля это негативный фактор. Перед выходными рубль всегда ослабляется, поэтому сегодня стоит ожидать повышения пары доллар/рубль до 77,55 руб. Будет чудом, если по итогам дня рубль закроется ростом выше 77 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок завершил торговый день небольшим ростом. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,21%, до отметки в 3507,83 пункта, индекс РТС — на 0,76%, до 1440,43 пункта. Росту котировок способствовало укрепление рубля и небольшое повышение нефтяных котировок.

Торги на Мосбирже по фьючерам на индексы 9 апреля открылись снижением. Ситуация с Россией и Украиной остается напряженной. В связи с этим сохраняется высокая вероятность ослабления рубля перед выходными. Индексы тоже могут на этом фоне сегодня просесть на 1%. По закрытию дня посмотрим, какие выводы сделала Меркель из телефонных переговоров с Путиным.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»