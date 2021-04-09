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ПСБ: Поводов для роста нефти не видим

Поводов для роста нефти не видим. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

На рынке нефти сохраняется маловыразительная динамика в отсутствие значимых новостей. Ближайший фьючерс на Brent удерживается около 63 долл./барр. Опасения ухудшения баланса на рынке нефти на фоне решения ОПЕК+ нарастить добычу с мая и более слабого, чем ожидалось, спроса давят на сырье. Пробуксовка с темпами вакцинации населения и повторные локдауны в некоторых странах не добавляют оптимизма. По ощущениям, автомобильный сезон в этом году также будет слабым и не дотянет до докризисных уровней. Есть риски скатывания в профицит предложения во 2-ой половине года. Сегодня в фокусе статистика по числу буровых установок в США. Если данные покажут рост, это будет дополнительным фактором, указывающим на готовность производителей наращивать добычу. Мы не видим пока поводов для Brent закрепляться выше диапазона 60-63 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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