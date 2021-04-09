ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно негативные

На фоне ослабления геополитической напряженности и с учетом цен на нефть, национальная валюта может попытаться продолжить восстановление. Это приведет к дальнейшей коррекции доллара и его отступлению в середину диапазона 75-77,5 рубляСегодня утром ожидаем консолидации российского рынка у уровней закрытия предыдущей сессии в отсутствии поводов для направленного движения. В дальнейшем покупки могут активизироваться, что даст возможность нашему рынку продолжить отыгрывать потери начала недели. В результате, по итогам недели индекс МосБиржи сможет удержать позиции в диапазоне 3500-3600 пунктовСчитаем текущие уровни ОФЗ привлекательными для среднесрочных инвестиций (на горизонте ~1 года). Вместе с тем, под влиянием геополитики рынок останется волатильным.

Выручка АФК "Система" (ПОКУПАТЬ) в 4 квартале выросла на 6,9% - до 193,4 млрд руб., OIBDA - на 6,1% - (ПОЗИТИВНО)

Результаты АФК оказались лучше ожиданий рынка. Мы позитивно оцениваем итоги работы, подчеркивая, что они во многом были обусловлены сильными показателями как ключевых публичных активов Системы - МТС, так и непубличных - Медси, Сережи и Степи. Сегежа планирует IPO на следующей неделе на МосБирже и рассчитывает привлечь порядка 500 млн долл. Для АФК выход Сережи на публичный рынок - один из драйверов дальнейшего роста стоимости. Мы рекомендуем «покупать» акции АФК Система с целевым уровнем 45 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»