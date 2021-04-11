Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 апреля: 4 336,5498 руб/1 г золота и 62,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 336,5498 руб.

1 грамм серебра - 62,5800 руб.

1 грамм платины - 3 009,3701 руб.

1 грамм палладия - 6 514,9302 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,1701 р. (0,33%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,33%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,1400 р. (1,22%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,2000 р. (0,54%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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