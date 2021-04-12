«Фридом Финанс»: Глобальные темпы вакцинации остаются фактором риска

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 8 апреля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 поднялся на 0,42%, до 4097 пунктов, Dow Jones прибавил 0,17%, а NASDAQ вырос на 1,03%. Акции корпораций из группы FAANG продолжили двигать широкий рынок к новым максимумам. Лидером роста стал технологический сектор с результатом +1,42%, тогда как энергетический сектор снизился на 1,36%. Падение доходности по 10-летним трежерис до 1,62% обусловило продолжение перетока капитала в акции «роста».

Okta (OKTA: +7,2%), разработчик решений в области кибербезопасности, провел виртуальную конференцию с инвесторами, на которой объявил, что ожидает роста выручки на 35% после закрытия сделки по приобретению компании Auth0. Blink Charging (BLNK: +12,9%) установит 42 зарядные станции для электрокаров в Нью-Йорке около ресторанов Four Brothers Pizza. Производитель алкогольных напитков Constellation Brands (STZ: -4,6%) объявил о более слабых прогнозах на 2022 финансовый год, чем ожидали инвесторы.

Сегодня большинство мировых фондовых площадок демонстрирует смешанную динамику. В фокусе внимания по-прежнему находятся нестабильная эпидемиологическая ситуация и перспективы открытия экономик, детали инфраструктурного плана в США и возможная налоговая реформа. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая вчера на виртуальной конференции МВФ, отметил, что, даже несмотря на улучшение экономических перспектив в США, темпы вакцинации в других странах и сдерживание распространения заболевания остаются факторами риска для глобального экономического восстановления. Пауэлл также повторил, что ФРС будет принимать меры в ответ на краткосрочный всплеск инфляции.

Доходности трежерис сегодня растут, а фьючерсы на S&P 500 демонстрируют боковую динамику, при этом фьючерс на NASDAQ выглядит немного слабее. Вероятно, технологический сектор начнет снижаться, учитывая его рост на 3,6% с понедельника.

На следующей неделе стартует сезон отчетностей за первый квартал 2021 года, который традиционно начнется с банковского сектора. Как следствие, мы ожидаем продолжения ребалансировки портфелей инвесторов исходя из прогнозируемых квартальных результатов, что может усилить волатильность в предстоящую сессию. Рекомендуем проявлять осторожность.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 1,50%, японский Nikkei 225 прибавил 0,20%, гонконгский Hang Seng потерял 1,17%. EuroStoxx 50 торгуется около нулевой отметки. Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис поднимается до 1,66%. Фьючерс на нефть марки Brent опускается ниже $63. Золото держится около $1746.

Ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4070–4110 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс цен производителей (PPI) за март. Ожидается повышение на 0,5% по сравнению с февральским значением. Эти данные привлекут внимание инвесторов, так как оценка потенциального инфляционного давления – ключевая тема для фондового рынка на текущий момент. Фактические данные выше ожиданий вызовут рост доходностей трежерис.

Индекс настроений от Freedom Finance поднимается до 71 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности на отметке 70 пунктов. Полагаем, что в ближайшие торговые сессии вероятна консолидация или коррекция на фоне фиксации прибыли «быками». Индекс S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4115 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда.