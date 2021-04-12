«Фридом Финанс»: Ориентир на понедельник — 3450–3550 пунктов по индексу Мосбиржм

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон нейтрален. Цены на нефть теряют 0,6% ($63 за баррель марки Brent к 17.30 (мск)). S&P 500 колеблется вблизи нулевой отметки в первый час торгов.

Благоприятное влияние на котировки оказали такие факторы, как публикация протоколов заседания FOMC в среду, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в которых подтверждалась приверженность регулятора мягкой монетарной политике. Китайские индексы снизились в рамках 1,5%. Европейские показатели также преимущественно продемонстрировали падение. В фокусе внимания инвесторов в настоящий момент находится предстоящая публикация инфляционных данных в США, а также заседание ФРС, запланированное на 28 апреля.

Ситуация на российском рынке акций умеренно негативная: к 17.30 (мск) индекс Мосбиржи теряет 0,6%, РТС — 1,5%. По итогам недели рублевый бенчмарк снижается примерно на 2%. Перед выходными покупки рубля были ограничены. При этом многие выпуски ОФЗ обновляют минимумы года.

Основными факторами, оказывающими влияние на котировки российского рынка, являются геополитические вопросы. На валютном рынке пара USD/RUB прибавляет 0,73%, до 77,4; EUR/RUB — 0,5%, до 92. На следующей неделе может появиться более детальная информация относительно планируемых США санкций в отношении России, хотя серьезных ограничений (например, на транзакции SWIFT) не ожидается. Однако напряженность между странами остается главным фактором давления на котировки.

Из корпоративных новостей выделим данные по продаже алмазно-бриллиантовой продукции Алросы: они сократились на 4% м/м, до $357 млн. На этом фоне бумаги компании теряют 3,8% к 17.30 (мск). «Юнипро» сообщила о том, что по результатам проведенных испытаний блок №3 Березовской ГРЭС готов к эксплуатации. По нашим ожиданиям, дивидендная доходность компании за этот год превысит 11%. Как следствие, акции «Юнипро» прибавляют 1,4%. Бумаги АФК «Система» росли в начале пятницы на фоне слухов о возможном выводе на IPO одного из активов корпорации, Segezha Group: котировки пробили вверх диапазон 34–36 руб. за акцию.

Лучше рынка в конце пятницы торгуются производители цветных и драгоценных металлов: Polymetal, «Полюс», ГМК «Норникель». На следующей неделе инвесторы будут следить за публикацией результатов НЛМК, Северстали, ММК.

Российский рублевый бенчмарк пробил вниз диапазон 3500–3600 пунктов. Ориентир на понедельник — 3450–3550 пунктов. Рубль будет тяготеть к диапазону 76,8–78,0 по отношению к доллару и 91,2–92,7 по отношению к евро.