ПСБ: Ежемесячный обзор сырьевых рынков за март 2021 г.

События за месяц на рынке нефти

В марте цены на нефть Brent потеряли 4%: схлопнулась накопленная с начала года спекулятивная премия в отсутствие новых идей для роста. Опасения, что с текущими темпами вакцинации формирование достаточной степени иммунизации населения растянется на более долгий срок, чем ожидалось, стали более выраженно давить на цены на сырье. Восстановление спроса при таких условиях, а также на фоне повторных локдаунов в некоторых странах Европы явно под вопросом. Скептицизм МЭА относительно нового нефтяного суперцикла, вероятно, стало разделять большее число инвесторов.

Итоги месяца на рынке драгоценных металлов

В марте цены на драгоценные металлы продемонстрировали отрицательную динамику. Так, индекс S&P GSCI Precious metals сократился на 3,1%. По итогам месяца цены на золото снизились на 1,0%. Отрицательная динамика цен на серебро оказалась более выраженной: в марте цены опустились на 8,1%. Причиной коррекции цен на драгметаллы во многом является снижение инвестиционного спроса. Повышение доходности американских казначейских облигаций на фоне улучшения экономических перспектив, стимулируют инвесторов сокращать вложения в драгоценные металлы. На наш взгляд, поддержку ценам может оказать расширение промышленного спроса, а также возобновление покупок на рынке ювелирных изделий в ЮВА.

Итоги месяца на рынке промышленных металлов

В марте динамика цен на цветные металлы оказалась неоднородна. По итогам месяца индекс промышленных металлов S&P GSCI Industrial metals скорректировался на 1,6%. В то время как алюминий показал положительную динамику, котировки меди и никеля продемонстрировали снижение. При этом никель, после глубокого падения в начале марта, оказался аутсайдером среди других цветных металлов.

Одним из ключевых факторов снижения котировок является фиксация прибыли инвесторов на фоне укрепления доллара наряду с повышением ставок UST, которое оказывает давление на цены большинства промышленных металлов. При этом отдельные рынки промышленных металлов демонстрируют признаки перегрева.

ПАО «Промсвязьбанк»