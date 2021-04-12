ПСБ: РЖД допускает увеличения погрузки более чем на 1,6% в 2021 году

Согласно базовому прогнозу РЖД, озвученном в интервью зам. главы компании, рост погрузки на сети РЖД в 2021 году составит 1,6%. Во 2 квартале 2021 года компания ожидает увеличить погрузку на 5% г/г. В то же время компания отмечает риски снижения погрузки в случае ухудшения экспорта.

Наибольший рост погрузки во 2 кв. 2021 года РЖД прогнозирует по черным металлам (+11% г/г) на фоне сильного экспортного спроса. Погрузка каменного угля вырастет 10,5% г/г, а минеральных удобрений –на 6,2% г/г за счет слабой базы 2020 года.

Компания прогнозирует увеличение погрузки контейнеров во 2 кв. 2021 на 9% г/г. По нашему мнению, помимо слабой базы 2020 года росту будет способствовать высокие ставки фрахта на морские перевозки, в результате чего грузоотправители будут переключаться на железнодорожную доставку.

Компания опасается снижения объемов перевозок нефтяных грузов и во 2 кв. прогнозирует снижение на 0,6% г/г. Реализация соглашений ОПЕК+ пока сдерживает не только ее добычу, но и погрузку.

Наш прогноз по погрузке более оптимистичный: рост погрузки во 2 кв. 2021 года составит 5,5% г/г, а в 2021 году – 2,5%. При этом наибольший вклад в увеличение темпов роста окажет погрузка каменного угля и минеральных удобрений.

ПАО «Промсвязьбанк»