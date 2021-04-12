ПСБ: НорНикель определился с дивидендами за 2020 г. и может провести обратный выкуп акций

НорНикель минимизирует дивиденды за прошедший год и может провести обратный выкуп акций до конца т.г. на сумму до 2 млрд долл. По нашей оценке, исходя из текущих котировок, дивидендная доходность НорНикеля за 2020 г. (с учетом промежуточных дивидендов за 9 месяцев прошедшего года) составит 6,7%. На наш взгляд, уменьшение выплат за 2020 г. позволит компании повысить финансовую устойчивость с учетом реализации масштабной программы инвестиций, в то время как buyback окажет поддержку котировкам. При этом мы отмечаем неопределенность в отношении выплат в 2021 г. и последующие годы.

Совет директоров НорНикеля рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2020 г. в размере 1021 руб. за акцию. Т.о. компания снизила объем ожидаемых дивидендных выплат на 36%. В соответствии с действующим акционерным соглашением, НорНикель направляет на годовые дивиденды 60% EBITDA при коэффициенте долг/EBITDA ниже 1,8х. Согласно этой формуле, компания могла заплатить 1600 руб. на акцию по итогам 2020 г. (без учета промежуточных выплат за 9 месяцев прошлого года в размере 623 руб. за акцию). Однако сумма итоговых выплат за 2020 г. была рассчитана как 50% свободного денежного потока. Ранее Менеджмент ГМК предложил Совету директоров изменить дивидендную формулу и направлять на дивиденды 50-75% свободного денежного потока.

Также компания сообщила о предварительной договоренности акционеров провести обратный выкуп акций на сумму до 2 млрд долл. до конца 2021 г. Целью buyback станет поддержка рыночной капитализации компании, а также создание условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников, на которую планируется направить 0,5% уставного капитала.

Мы отмечаем сохранение неопределенности в отношении дальнейшей дивидендной политики компании. Окончательное решение по этому вопросу совет директоров НорНикеля пока не принял. По нашей оценке, в случае перехода к дивидендным выплатам по новой схеме (50-75% FCF), в 2021 г. акционеры смогут рассчитывать на выплаты 360-541 руб. на акцию. Это будет обусловлено ожидаемым четырехкратным снижением свободного денежного потока компании вследствие фактической компенсации ущерба в размере 2 млрд долл. из-за разлива топлива в Норильском промышленном районе, а также из-за роста инвестиционных расходов с 1,8 млрд долл. до 3-3,4 млрд долл. в 2021 г.

Мы полагаем, что сокращение дивидендных выплат позволит НорНикелю повысить финансовую устойчивость с учетом существенного роста капитальных затрат в т.г. Вместе с тем, решение о переходе на новую формулу расчета дивидендов в 2021 г. и далее может оказать давление на котировки. В краткосрочной перспективе проведение обратного выкупа акций, на наш взгляд, поддержит инвестиционную привлекательность компании. Мы положительно оцениваем достижение крупнейшими акционерами компромисса по вопросу о выплате дивидендов, а также сам факт выплаты финального дивиденда за 2020 г. Мы сохраняем нашу рекомендацию «покупать» с целевой ценой 27214 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»