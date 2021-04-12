Комментарии

ПСБ: Рынок рублевых облигаций остается под давлением продавцов из-за геополитических рисков и высокой инфляции

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в пятницу доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,35% годовых, +19 б.п за неделю. Обострение геополитических рисков из-за ситуации на Донбасе, резко проявившееся в начале прошлой недели, вызывает беспокойство инвесторов. Ослабление рубля и высокая инфляция также не дают повода для оптимизма в отношении ОФЗ. Рублевые облигации на прошлой неделе показали динамику хуже большинства ЕМ. Локальные 10-летние гособлигации ЮАР снизились в доходности на 38 б.п., Мексики – на 29 б.п., Индонезии – на 23 б.п., Колумбии – на 33 б.п. Покупки долговых обязательств развивающихся стран активизировались на фоне снижения доходности UST-10 до 1,66% (-6 б.п. за неделю) и улучшения оценок перспектив восстановления мировой экономики в 2021 г.

Мы считаем длинные ОФЗ интересными для покупки на текущих уровнях. По мере снижения геополитических рисков российские облигации могут показать восстановительный рост цен, однако вряд ли это произойдет в ближайшие дни. В зависимости от развития ситуации вокруг Донбаса на горизонте недели доходность 10-летних ОФЗ может колебаться в диапазоне 7,20 – 7,50% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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