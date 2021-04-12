ПСБ: Утром понедельника продажи на мировых рынках преобладают

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках.

Так, инвесторы продолжат следить за динамикой инфляционных ожиданий в США и доходностей американских казначейских облигаций. На прошедшей неделе доллар и доходности облигаций несколько скорректировались, что отражает снижение опасений относительно возможности более раннего сворачивания мягкой денежно кредитной политики и программы выкупа активов в Штатах. Представители ФРС дают понять, что для перехода к нормализации ДКП необходимо существенное улучшение ситуации в экономике и не на уровне прогнозных значений, а на фактических цифрах, отражающих текущую ситуацию. При этом они отмечают, что инфляционное давление является временным явлением, связанным с восстановлением экономики.

Игроки внимательно следят за ситуацией с коронавирусом, которая оказывает влияние на их оценки восстановления экономик отдельных стран и регионов. Кроме ситуации в Европе, опасения также вызывают динамика заболеваемости в Канаде и Индии. Плюс к этому, покупки в рисковых активах сдерживают сложности с вакцинацией, что снижает надежды на скорую победу над пандемией в мире, а значит и на переход мировой экономики в привычное русло и ускорение ее восстановления. При этом инвесторы позитивно оценивают ситуацию с коронавирусом в США, ожидая улучшение динамики американской экономики.

Среди макроэкономической статистики на предстоящей неделе внимание инвесторов привлекут данные по индексу потребительских цен, розничным продажам, индексу производственной активности ФРБ Филадельфии и индексу настроений потребителей Мичиганского университета в США, а также статистика по ВВП и промпроизводству в Китае, индексу производственной активности в Германии и инфляции в Еврозоне. Плюс к этому, на текущей неделе стартует сезон отчетностей американских компаний, что также привлечет внимание инвесторов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. Большинство азиатских площадок снижаются в пределах 0,8%. Аутсайдером в Азии выступает рынок Индии, падающий более чем на 2% на фоне сложной ситуации с коронавирусом в стране. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,6%, торгуясь в районе 62,6 доллара за баррель.

В пятницу индекс МосБиржи снизился на 0,6%. Сегодня на открытии ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать продолжении коррекционного снижения нашего рынка. Это приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3450 пунктов. Однако в дальнейшем, на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Российский рынок может попытаться отыграть утренние потери и к концу сессии выйти на положительную территорию. Несмотря на это, он закрепиться в диапазоне 3400-3500 пунктов, что говорит в пользу роста рисков углубления коррекции.

По итогам пятницы доллар и евро выросли к российской валюте на 0,7% и 0,6%. Сегодня на утренней сессии рубль вновь находится под давлением, в результате чего пара доллар/рубль поднялась над верхней границей диапазона 75-77,5 рубля. В дальнейшем давление на рубль может сохраниться, однако ближе к концу сессии он может перейти к восстановлению, что приведет к компенсации потерь первой половины дня и попыткам национальной валюты в паре с долларом уйти ниже 77,5 рубля, чему также способствуют текущие уровни рынка энергоносителей.