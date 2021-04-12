Итоги ПИФов в марте: клиенты наращивают вложения в акции

По итогам марта четыре фонда «Сбер Управление Активами» вошли в рейтинг наиболее популярных у россиян (согласно InvestFunds) и один фонд — в топ-10 самых доходных крупных ПИФов в России. В первый весенний месяц клиенты нарастили свои вложения в фонды, инвестирующие в акции.

Самые доходные

В марте одну из самых высоких доходностей на российском рынке среди фондов объёмом более 1 млрд рублей показал ПИФ «Природные ресурсы»[1] — его пай прибавил в цене 8,19%, что позволило ему войти в пятёрку самых доходных ПИФов по данным InvestFunds.

В целом, фонды акций «Сбер Управление Активами» показывают хорошую динамику с начала года. Так, в феврале в топ-5 вошёл фонд акций «Финансовый сектор»[2] (+8,16% за месяц). В январе самым доходным ПИФом на российском рынке стал фонд акций «Биотехнологии»[3], чей пай прибавил 8,11%. В топ-10 также вошёл ПИФ «Глобальный интернет»[4], выросший на 3,83%.

Самые популярные

По итогам марта четыре фонда «Сбер Управление Активами» — больше, чем у любой другой управляющей компании, — вошли в топ-10 самых популярных на российском рынке. Активный рост фондов акций привлёк внимание инвесторов, которые увеличили долю фондов, инвестирующих в акции, в своих вложениях.

· 3,3 млрд рублей россияне вложили в ПИФ «Сбалансированный»[5]. Фонд даёт возможность вложиться в широкий набор ценных бумаг, который включает в себя и перспективные акции, и облигации крупных надёжных компаний. Это позволяет получить более высокую доходность, чем в фондах облигаций, ограничивая при этом уровень риска.

· 1,9 млрд рублей — в ПИФ «Глобальные акции»[6]. Он даёт возможность вложиться в акции крупнейших мировых компаний, в первую очередь из США (Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и другие). Вложения в ценные бумаги осуществляется через покупку иностранных ETF.

· 1,2 млрд рублей — в биржевой фонд «Индекс МосБиржи рублёвых корпоративных облигаций»[7] (тикер — SBRB). Фонд вкладывает в рублёвые облигации крупнейших российских компаний, входящих в состав Индекса Мосбиржи корпоративных облигаций.

· 1,1 млрд рублей — в фонд «Сбер — Долларовые облигации»[8]. Вложиться в фонд можно с помощью стратегии доверительного управления «Долларовые облигации». Она даёт возможность разместить свои вложения в долларовые облигации крупнейших российских компаний и государственные облигации развитых стран. Теперь эта стратегия доступна в СберБанк Онлайн.

В тексте приведены данные рейтинга на сайте Investfunds.ru по доходности открытых ПИФов стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей, а также по привлечению в открытые и биржевые ПИФы за период с 1 по 31 марта 2021 года.

[1] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Природные ресурсы»

[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Финансовый сектор»

[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Биотехнологии»

[4] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Глобальный Интернет»

[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Сбалансированный»

[6] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Глобальные акции»

[7] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Индекс МосБиржи рублёвых корпоративных облигаций»

[8] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации»