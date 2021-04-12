ИАЦ «Альпари»: Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению

В пятницу, 9 апреля, по итогам торгов рубль подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 77,39 руб., евро/рубль — на 0,64%, до 92,14 руб., фунт/рубль — на 0,29%, до 106,30 руб.

Несмотря на консолидацию цен на нефть, рубль сдал позиции перед выходными. Давление на нацвалюту усилилось из-за рассмотрения США отправить свои корабли Военно-морского флота в Черное море. В конце недели пара доллар/рубль вернулась к уровню 77,50 руб., евро/рубль — к уровню 92,14 руб.

В понедельник, 12 апреля, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $63,03 за баррель. Индекс доллара возобновил рост. Торги на Мосбирже по доллару открылись ростом до 77,63 руб. За один евро дают 92,29 руб.

В центре внимания валютных спекулянтов остается ситуация в Донбассе. Она напряженная и если обострится в ближайшие дни, то на горизонте замаячат два целевых уровня 93 и 105 руб. за доллар.

Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Корабли пройдут 14 и 15 апреля через пролив Босфор и будут находиться там до 4 и 5 мая.

Трейдеры не торопятся покупать рубль. Чтобы нивелировать риски военного конфликта в Донбассе, нужно закрепиться ниже 76,00 руб. за доллар. В России приближается налоговый период за первый квартал. Он должен удержать пару доллар/рубль ниже 78 руб.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок закрылся снижением на фоне геополитической напряженности между Украиной и Россией, а также сохраняющихся опасений о новых антироссийских санкциях. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,62%, до 3486,03 пункта, индекс РТС упал на 1,57%, до 1417,77 пункта.

За последнюю неделю ситуация на фондовом рынке ухудшилась. Из-за Украины зарубежные инвесторы продают акции. Ослабление рубля и снижение цен на нефть усиливают падение долларового индекса РТС. Он падает с середины марта, как стала ослабляться российская валюта.

Фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС открылись снижением. Потери составляют больше 0,5%. Значит, сами индексы откроются снижением. При дальнейшем ослаблении рубля индекс РТС упадет до 1350 пунктов. После пробоя уровня 1395 на горизонте появится целевой уровень 1255 пунктов. В индексе МосБиржи следим за уровнем 3435 пунктов. Если он не устоит, то индекс двинется к уровню 3370 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»