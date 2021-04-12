ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные

Давление на рубль может сохраниться, однако ближе к концу сессии он может перейти к восстановлению, что приведет к компенсации потерь первой половины дня и попыткам национальной валюты в паре с долларом уйти ниже 77,5 рубля, чему также способствуют текущие уровни рынка энергоносителей

Российский рынок может попытаться отыграть утренние потери и к концу сессии выйти на положительную территорию. Несмотря на это, ожидаем закрепления индекса МосБиржи в диапазоне 3400-3500 пунктов, что говорит в пользу роста рисков углубления коррекции.

На горизонте недели доходность 10-летних ОФЗ может колебаться в диапазоне 7,20 – 7,50% годовых

НорНикель (ПОКУПАТЬ) сократит дивиденды за 2020 г. и проведет Buyback – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы полагаем, что сокращение дивидендных выплат позволит НорНикелю повысить финансовую устойчивость с учетом существенного роста капитальных затрат в т.г. Вместе с тем, решение о переходе на новую формулу расчета дивидендов в 2021 г. и далее может оказать давление на котировки. В краткосрочной перспективе проведение обратного выкупа акций, на наш взгляд, поддержит инвестиционную привлекательность компании. Мы положительно оцениваем достижение крупнейшими акционерами компромисса по вопросу о выплате дивидендов, а также сам факт выплаты финального дивиденда за 2020 г. Мы сохраняем нашу рекомендацию «покупать» с целевой ценой 27214 за акцию.

Алроса (ДЕРЖАТЬ) в марте снизила продажи к февралю на 4% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем данную новость как нейтральную. Несмотря на снижение в марте, в первом квартале продажи алмазно-бриллиантовой продукции выросли на 28% г/г. Мы отмечаем высокий спрос на продукцию компании со стороны конечных потребителей. На наш взгляд, восстановление спроса на ювелирные изделия на ключевых рынках, таких как Китай и США, поддержит операционные и финансовые результаты Алросы.

ПАО «Промсвязьбанк»