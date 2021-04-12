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«Открытие»: На этой неделе рубль будет находиться в диапазоне 76-78,5 за доллар

Андрей Никандров, экономист аналитического управления «Открытие Research».

На этой неделе можно ожидать небольшого ослабления рубля относительно текущих уровней, курс будет находиться в диапазоне 76-78,5 рублей за доллар. Рубль сейчас находится под давлением внешнеполитической ситуации – конфликта на востоке Украины и ожидаемых санкций со стороны США. Зарубежные инвесторы принимают в расчет эти риски и не стремятся инвестировать в российские активы, что и стало вероятной причиной ослабления курса на прошлой неделе. По нашему мнению, в ближайшее время неопределенность сохранится.

Вместе с тем фундаментально рубль выглядит недооцененным: цена на нефть держится вблизи локальных максимумов и средних уровней 2019 года, а ограничения на международный туризм сдерживают спрос на валюту со стороны населения. Если фактические санкции со стороны США окажутся относительно мягкими, а противостояние на Украине начнет затухать, рубль сможет вернуть часть утраченных позиций.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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