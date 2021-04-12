ПСБ: Авиаперевозки в марте снизили темпы падения

Авиаперевозки в марте оставались под давлением, но темпы падения значительно замедлились: пассажиропоток снизился лишь на 2% г/г, а пассажирооборот - на 24% г/г. Но такое улучшение вызвано не активным возобновлением полетов, а слабой базой 2020 года.

В марте карантинные ограничения в некоторых странах вновь усилились, что препятствовало восстановлению международных авиаперевозок. Средний налет на одного пассажира вырос на 2% м/м, до 2,039 тыс. км., но остается гораздо ниже докризисных уровней.

Лидером по объему перевозок в марте осталась а/к S7 – 1,3 млн чел. (+32% г/г), что составило 20% от общего пассажиропотока российских авиакомпаний в марте. Приросту пассажиропотока способствовало развитие региональных авиасообщений.

А/к Победа и а/к Россия, входящие в Группу Аэрофлот, также показали улучшение, увеличив перевозку пассажиров на 31% г/г и 33% г/г соответственно. Тем не менее, операционные показатели а/к Аэрофлот показали падение (-32% г/г) из-за перераспределения части рейсов на другие компании, входящие в Группу, в рамках реализации Стратегии, принятой в 2020 году.

Темпы роста перевозок Уральскими авиалиниями в марте составили 20% г/г. Услугами авиакомпании воспользовались почти 600 тыс. пассажиров. В отчетном периоде компания возобновила рейсы на Кипр, в Беларусь и Армению. Летом планируется выполнять рейсы по 60 зарубежным направлениям.

Снижение авиаперевозок остальными авиакомпаниями составило 16% г/г, преимущественно из-за закрытия большинства туристических направлений, куда традиционно отправлялись чартерные рейсы.

Темпы роста авиаперевозок в апреле будут положительными, поскольку в 2020 году полеты были практически полностью приостановлены. В апреле сохраняются риски ухудшения динамики авиаперевозок из-за карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах, что также может негативно сказаться на последующих периодах. Ограничения могут коснуться одного из самых популярных зарубежных туристических направлений – Турции.

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