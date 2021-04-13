«Фридом Финанс»: Затишье перед стартом сезона отчетов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 9 апреля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,77%, до 4129 пунктов, Dow Jones вырос на 0,89%, NASDAQ прибавил 0,51%. Новостной фон оставался спокойным. Большую роль в движении рынка к новым историческим максимумам сыграл рост акций группы FAANG. Сектора здравоохранения и циклических потребительских товаров продемонстрировали наиболее уверенную динамику (+1,17% и +1,16% соответственно), тогда как в энергетическом секторе продолжилась фиксация позиций, из-за чего он потерял 0,50%.

Производитель одежды Levi Strauss (LEVI: +2,6%) представил сильные квартальные результаты благодаря онлайн-продажам и росту спроса в Европе.

Netflix (NFLX: +0,13%) подписал многолетний контракт с Sony Pictures Entertainment о включении фильмов студии в библиотеку на стриминг-платформе.

Boeing (BA: -1%) рекомендовал 16 клиентам принять меры по устранению некритического технического недостатка в самолетах 737 MAX.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему находятся перспективы снятия антиковидных ограничений в разных странах, детали инфраструктурного плана в США и возможная налоговая реформа. Глобальная эпидемиологическая ситуация остается неоднозначной. Скорость вакцинации в США внушает инвесторам оптимизм, тогда как в густонаселенной Индии темпы заражений COVID-19 достигают новых максимумов – 168 тыс. случаев выявления инфекции в день.

В выходные председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика находится в «точке перегиба кривой», указывая на ожидаемое ускорение темпов найма в ближайшие месяцы. В то же время мы обращаем внимание на настораживающее повышение индекса цен производителей за март (на 1% м/м), который был опубликован в пятницу. На фоне экономического роста инфляционное давление также усиливается, поэтому инвесторы будут внимательно отслеживать комментарии менеджмента компаний о том, как повышение затрат на сырье и материалы влияет на маржинальность.

Фьючерс на S&P 500 торгуется в узком диапазоне. Завтра крупнейшие банки откроют сезон отчетности американских корпораций за 1-й квартал 2021 года. В целом мы ожидаем восходящую динамику акций банков в рамках реакции на квартальные отчеты.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 1,74%, японский Nikkei 225 потерял 0,77%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,98%. EuroStoxx 50 торгуется вблизи нулевой отметки.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис держится около 1,66%. Фьючерс на нефть марки Brent консолидируется около $63. Золото торгуется по $1742.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4150 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 70 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, преодолев линию восходящего тренда, которая должна была оказать сдерживающий эффект. «Быки» продемонстрировали силу, но индикатор RSI оказался в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому в ближайшие торговые сессии вероятна консолидация или коррекция на фоне фиксации прибыли. Торговые объемы постепенно снижаются, что вызывает определенную настороженность. В случае продолжения восходящего импульса следующим сопротивлением выступит уровень 4200 пунктов.

В среду, 14 апреля, за первый квартал 2021 года отчитается крупнейший банк в США JPMorgan Chase (JPM). На фоне продолжительного роста доходностей на длинном участке кривой США финансовый институт, вероятно, будет демонстрировать улучшение выручки в сегменте процентного дохода ввиду восстановления чистой процентной маржи. При этом в последующих отчетных периодах мы ожидаем замедления роста и выхода на плато непроцентного дохода вследствие ослабления активности на рынках капитала, которая в 2020 году находилась на рекордно высоком уровне. Исходя из консенсус-прогноза участников рынка, чистая выручка JPMorgan & Chase продемонстрирует рост на уровне 4,88% г/г, до $30,49 млрд. Разводненная прибыль на одну акцию покажет более значительное укрепление по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составит $3,07 (+293% г/г), что объясняется отсутствием необходимости в формировании резервов под ожидаемые кредитные убытки.

Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников TSMC (TSM) представит квартальные данные в четверг, 15 апреля. Согласно консенсус-прогнозу, выручка TSMC вырастет на 23,5%, до $12,8 млрд, а EPS (non-GAAP) – на 24%, до $0,93. Мы полагаем, что на фоне сильного спроса компания может превзойти ожидания рынка. При этом дефицит поставок может сдерживать рост финансовых показателей. По нашему мнению, широкий круг инвесторов будет отслеживать квартальные результаты и комментарии руководства TSMC, которые, вероятно, будут содержать оценки влияния дефицита полупроводников на компанию и отрасль в целом. Кроме того, мы ожидаем более детальной информации относительно расширения производственных мощностей до $100 млрд в ближайшие три года, которое, вероятно, позволит сохранить доминирующие позиции эмитента на рынке. Также мы полагаем, что вскоре будут представлены прогнозы по динамике финансовых показателей до конца 2021 года.

Также 15 апреля Delta Air Lines (DAL) представит финансовые результаты за 1-й квартал 2021 года. Мы ожидаем роста EPS в сравнении с предыдущим периодом, что будет означать повышение консенсуса рынка. Списание средств на реструктуризацию в объеме $5 млрд, как это было осенью, маловероятно. Размер авиапарка приблизился к уровню американского конкурента компании, Southwest Airlines, ориентированного только на внутренние авиаперевозки. В марте в США наблюдалось сильное увеличение дневного пассажиропотока в аэропортах: примерно с 1 млн до 1,5 млн человек. Однако рост бумаг на фоне позитивной отчетности может быть ограничен: котировки уже находятся возле минимумов 2019 года, в то время как ключевая метрика спроса «Количество преодоленных миль пассажирами» (RPM) в США пока отстает от уровней 2019 года примерно на 50%, а по миру – на 70%.

В пятницу, 16 апреля, опубликует отчетность крупный инвестиционный банк Morgan Stanley (MS). По ожиданиям, чистая выручка продемонстрирует рост на 48,58% г/г, до $14,1 млрд, а разводненная прибыль на одну акцию составит $1,69, прибавив 67,33%. Повышение доходностей трежерис, вероятно, не окажет значительного влияния на улучшение процентной выручки ввиду отсутствия весомого кредитного портфеля на балансе банка. В части непроцентных доходов мы также ожидаем замедления темпов роста и выхода на плато в последующих отчетных периодах: участники рынка прогнозируют рост показателя на 56,1% г/г, до $12,7 млрд, но в поквартальном выражении темпы роста составят лишь 7,8%. Главным драйвером роста доходности в сегменте непроцентной выручки, вероятнее всего, станет увеличение средств, вырученных от трейдинговых операций с инструментами с фиксированной доходностью, что объясняется продолжением программы количественного смягчения ФРС.