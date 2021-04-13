ПСБ: Segezha Group планирует привлечь 30 млрд рублей на IPO

Лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует провести IPO в ближайшее время на Московской бирже и привлечь не менее 30 млрд рублей. АФК Система останется мажоритарным акционером компании. В 2021-2023 гг. компания будет стремиться выплачивать дивиденды в объеме от 3 млрд до 5,5 млрд руб., а в дальнейшем направлять на выплату 75-100% FCF. Мы положительно смотрим на факт размещения Segezha Group и оцениваем ее стоимость в 96 млрд руб. по текущему курсу.

Segezha Group, третий по доле актив АФК Системы, планирует провести IPO на Московской бирже, рассчитывая привлечь не менее 30 млрд рублей (около $400 млн). Segezha является одним из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Производит фанеру, упаковку из бумаги, пиломатериалы, дома из клееного бруса и другую продукцию из дерева и при этом имеет очень низкую себестоимость производства.

В феврале акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала Segezha в два раза через размещение по открытой подписке 11,94 млрд акций. Как говорится в последнем сообщении компании, опубликованном 12 апреля, сделка предполагает предложение акций нового выпуска, а привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки. Чистый долг компании по итогам 2020 года увеличился на 26,1%, до 49,6 млрд руб. После IPO АФК Система останется мажоритарным акционером группы. Также АФК Система и сама Segezha берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год. Компания ожидает, что размещаемые акции получат листинг на Московской бирже приблизительно в день объявления цены акций.

В дополнение компания раскрыла параметры дивидендной политики, согласно которой она будет стремиться выплачивать ежегодные дивиденды в объеме от 3 млрд до 5,5 млрд руб. - этот параметр предусмотрен на 2021-2023 гг. Предполагается, что в 2024-2026 гг. распределение дивидендов будет основано на сумме скорректированного FCF (75-100%). В 2019 году Segezha Group выплатила в виде дивидендов 3,8 млрд руб., а в 2018 году –1,5 млрд руб.

Выручка Segezha в 2020 году выросла на 17,9%, до 69 млрд руб., OIBDA — на 24,5%, до 17,5 млрд руб. Однако компания закончила год с чистым убытком 1,3 млрд руб. против 4,8 млрд руб. прибыли годом ранее из-за увеличения стоимости логистики, снижения цен на бумагу и бумажную упаковку. Соотношение чистый долг/OIBDA осталось на уровне 2,8х.

Ранее E&Y оценила компанию в 124 млрд руб., а стоимость за акцию в 10,38 руб. Мы оцениваем стоимость компании в меньшую величину, однако положительно смотрим на факт размещения Segezha Group и рекомендуем в нем участвовать. Мы видим перспективы роста компании и возможности укрепить лидирующие позиции по ряду направлений производства пиломатериалов и лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. Мы оцениваем ее стоимость в 96 млрд руб. по текущему курсу (8 руб. за акцию соответственно). Для оценки был использован мультипликатор EV/Sales ближайших аналогов – Louisiana-Pacific Corp (LPX) и Packaging Corp of America (PKS) с наиболее близкими бизнес-моделями и значительной долей экспорта. Также заложены перспективы роста строительной отрасли, пиломатериалов и фанеры.

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