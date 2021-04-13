«Фридом Финанс»: На российском рынке преобладает позитивный настрой

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки США на открытии теряли около 5% преддверии стартующего на этой неделе сезона отчетов. Первыми свои результаты по традиции представят инвестиционные банки JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs. Рынок рассчитывает на рост выручки не только год к году, но и по отношению к предыдущему успешному кварталу. Азиатские биржи и рынки развивающихся стран демонстрируют разнонаправленные движения.

Нефть торгуется выше своих средненедельных значений. Brent прибавляет до 90 центов, в отдельные минуты превышая в $64,3 за баррель. В случае развития базового сценария котировки подойдут к $65,3 в середине этой недели, после чего способны подняться еще на $2. Если давление новостей об увеличении заболеваемости в Индии и Турции окажется сильнее позитивных факторов, возможен временный отход цены в зону $61,5-62,5.

На российских площадках сегодня преобладает позитивный настрой. Индекс РТС растет больше чем на 1%. В моменте он поднимался выше 1440 пунктов, хотя еще утром был ниже 1410. Во вторник долларовый индекс может преодолеть отметку 1450, но уверенно закрепиться выше, скорее всего, пока не удастся.

Индекс Мосбиржи также прибавил почти 1% и выглядит сбалансированно, удерживаясь выше 3520 пунктов. В течение дня бенчмарк преодолевал до 70 пунктов, что стало самым сильным результатом за последний месяц. Отскок способен продолжиться еще как минимум одну сессию. Если рубль не будет быстро укрепляться, то уже во вторник индекс Мосбиржи достигнет отметки 3560 пунктов.

Среди основных фишек сегодня лучше всех смотрятся крупные металлурги: ММК (+4,3%), Норникель (+4,1%), Северсталь (+3,3%), Русал (+3,2%). Игроки рынка скупают бумаги в преддверии первых отчетов и ожидания новостей насчет дивидендов. На фоне локального снижения цен на сталь и цветные металлы наиболее уверенную динамику могут показывать ММК. Еще до лета котировка акции способна закрепиться выше 70 рублей.

В валютной секции к концу дня преобладает боковая динамика. Доллар удерживается чуть ниже 77,5, евро торгуется в середине диапазона 90-92,5. Рубль сохраняет повышенную волатильность. В течение дня размах колебаний по доллару составляет 70 копеек, по евро — около 80. Поддержку российской валюте оказывает нефть и постепенный уход внешнеполитических рисков на второй план. На следующей сессии доллар может более уверенно продвинуться к 77 рублям, а евро будет стремиться к 91,5.