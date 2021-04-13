ИАЦ «Альпари»: Рынок растет, несмотря на страхи

Отечественный рынок ценных бумаг в понедельник отлично вырос. Индекс МосБиржи поднялся к 3519 пунктам и способен дотянуться до 3525 пунктов, если позитивное настроение задержится на площадках. Индекс РТС восстановился к 1431 пункту, но по-прежнему балансирует в диапазоне 1410-1450 пунктов.

В числе биржевых фаворитов сегодня акции компаний металлургического сектора — от «ММК» до «НорНикеля» и «Русала». Бумаги «НорНикеля», например, тянутся вверх на фоне новостей о возобновлении добычи на Октябрьском руднике. Согласно планам компании, рудник вернется к полной загрузке до конца текущего месяца. Акции восстановились к максимуму от 24 февраля к области 25326 руб., но вполне могут расти вплоть до 26000 руб. Под давлением держится широкий спектр бумаг — от «РусГидро» до «М.Видео», чьи акции обычно торгуются против рынка, и «НКНХ».

Доллар США вечером консолидируется около 77,40 руб. День для иностранной валюты был волатильным с постоянной сменой направления движения. Краткосрочный коридор колебаний в паре доллар/рубль остается без изменений — 75,50-77,50 руб. Может быть и выше, но только если еще раз проявится геополитический риск любого рода. Евро стоит 92,16 руб., успешно идет вверх и сохраняет за собой границы колебаний 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»