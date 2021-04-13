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ВТБ - Фонд Казначейский показал лучшую доходность среди инвестирующих в рублевые облигации ПИФ

ВТБ Фонд Казначейский в I квартале 2021 года показал лучшую доходность среди всех ПИФ, инвестирующих в рублевые облигации (0,95% за первые три месяца 2021 года; для ПИФ с СЧА свыше 50 млн рублей). Стабильно высокие результаты управления фондом привлекают все большее число клиентов. По состоянию на 31 марта за год фонд привлек 25,3 млрд рублей, став лидером рэнкинга всех российских ПИФ по объему привлечения по данным Investfunds.

ВТБ Фонд Казначейский является крупнейшим на российском рынке ПИФ, его стоимость чистых активов превышает 76,2 млрд руб. Он регулярно занимает первое место по объемам привлечения в России.

ВТБ — Фонд еврооблигаций развивающихся стран также показал наибольшую доходность за год среди всех российских ПИФ облигаций, в том числе инвестирующих в еврооблигации. По состоянию на 31 марта 2021 года показатель составил 31,6%.

«Мы стараемся максимизировать эффективность инвестиций для наших клиентов. Благодаря грамотной работе наших портфельных управляющих и аналитической команды наши фонды традиционно занимают первые строчки в рэнкингах по доходности. При этом мы стараемся предложить самые широкие возможности по выбору инструментов, даём доступ ко всем основным рынкам и классам активов, включая недвижимость. В прошлом году мы первыми в России запустили фонды со стратегиями, основанными на принципах ESG, включающих в себя экологические, социальные и управленческие факторы. Мы ценим доверие наших клиентов. Будем и дальше предлагать им наиболее доходные и уникальные инвестпродукты», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции стали лидером по общему объёму привлечения по всем типам фондов. Клиенты вложили за год в ПИФы ВТБ 51,3 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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