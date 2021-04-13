«Фридом Финанс»: Акции ТЭК выглядят хуже рынка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На фоне повышения цен на нефть индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,2%, несмотря на неоднородную динамику на премаркете в США.

В ближайшие месяцы ФРС США прогнозирует ускорение роста производства и занятости, что продолжает оказывать благоприятное влияние на котировки. Еще одним фактором, стимулирующим рост рынка, стали данные торгового баланса КНР, отразившие увеличение импорта на 38,1% г/г. Впрочем, этот результат во многом обусловлен эффектом низкой базы прошлого года.

Риски для фондового рынка связаны с сегодняшней публикацией индекса потребительских цен США за март. Прогноз предполагает рост показателя на 0,5% м/м и 2,5% г/г после 0,4% м/м и 1,7% г/г в феврале. Сезонный пик для него США в отсутствие значимых ценовых шоков на рынке придется на май, после чего факторы трендовой и циклической внутригодовой динамики начнут сдерживать инфляцию. Ожидания ее замедления во втором полугодии, возможно, ослабят негативную реакцию рынка на темпы повышения цен, если они окажутся выше прогнозных.

На российском рынке в лидерах роста остаются ММК и Северсталь. Поддержку их котировкам оказывают данные об увеличении импорта железной руды и стали в КНР в марте на 19% и 17% соответственно, а также благоприятная для отрасли динамика внутрироссийских цен на горячекатаную сталь в последние недели. Под влиянием внешнего спроса она подорожала на 5-8%.

Несмотря на повышение нефтяных котировок, бумаги широкого спектра российских компаний ТЭК выглядят хуже рынка. Возможная причина — неопределенность в отношении ожидаемой сегодня публикации ежемесячного обзора ОПЕК.

До конца текущих торгов прогнозируем продолжение умеренно позитивной динамики. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3505-3550 пунктов, ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 76,80-77,60 и 91,50-92,10 соответственно.